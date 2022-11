Il vincitore di Celebrity Hunted 3: chi è stato catturato nelle ultime puntate su Amazon Prime Video Il 24 novembre sono uscite su Amazon Prime Video le ultime puntate della terza stagione di Celebrity Hunted. A vincere l’edizione di quest’anno è stata una coppia che, forse inaspettatamente, ha raggiunto l’ambito traguardo.

Celebrity Hunted 3 si è conclusa: giovedì 24 novembre sono uscite su Amazon Prime Video le ultime puntate della terza stagione del reality adventure. I vincitori di questa edizione sono Marco D'Amore e Salvatore Esposito, arrivati alla fine del percorso insieme alle coppie formate da Rkomi e Irama, a cui si aggiungono anche Ciro Priello e Fabio Balsamo che hanno arricchito un cast capace di regalare risate e colpi di scena. Attenzione: SPOILER.

Marco D'Amore e Salvatore Esposito sono i vincitori Celebrity Hunted 3

La terza edizione di Celebrity Hunted è stata vinta dalla coppia formata da Marco D'Amore e Salvatore Esposito, la coppia protagonista di Gomorra nei panni di Ciro Di Marzio e Gennaro Savastano ha dimostrato di saper schivare gli agguati dei professionisti sulle loro tracce. Un ostacolo dopo l'altro, infatti, sono riusciti a guadagnare sempre più terreno, conquistando la vittoria e lasciando indietro le altre coppie che, però, hanno giocato fino all'ultimo minuto tenendo alta la tensione: "La sfida più grande è stata superare l’ansia di essere sempre inseguito da qualcuno", ha raccontato Esposito, mentre il suo partner in crime ha aggiunto: "Ci piace il cinema, per cui siamo detti: ‘Troviamo un riferimento cinematografico”. L'abbiamo trovato nel film Seven. Abbiamo giocato con i sette vizi capitali e abbiamo lanciato delle sfide a chi abbiamo incontrato lungo il nostro percorso".

Cosa è successo nelle ultime puntate di Celebrity Hunted 3 su Prime Video

La prima ad essere catturata nella terza puntata è stata Katia Follesa che ha fatto la coraggiosa scelta di gareggiare da sola. Sebbene siano stati la vera rivelazione di questa terza edizione, ad essere catturati ad un passo dalla finale, nel quinto episodio, sono stati Luca Argentero e Cristina Marino che, però, si sono divertiti a fuggire e battibeccare, mostrando un lato inedito e brioso del loro rapporto. Le ultime puntate hanno visto, invece, la corsa alla vittoria delle tre coppie restanti, nonostante la coppia di cantanti abbia provato a resistere, mostrando una tempra non indifferente, mentre il duo dei The Jackal, Priello e Balsamo, non hanno potuto fare a meno di fare battute e godersi il viaggio: "Abbiamo organizzato la nostra fuga come un viaggio culinario in Italia, organizzato in varie tappe" ha raccontato l'attore.