Henry Cavill sarà di nuovo Superman, l’annuncio sui social: “Un assaggio di ciò che verrà” La notizia può essere ufficializzata ora che è uscito nelle sale Black Adam, il nuovo film Dc Comics con Dwane Johnson che ha mostrato il cameo di Cavill nei panni di Superman. “Ora voglio ufficializzarlo: sono tornato nei panni di Superman”, ha annunciato Cavill con un video su Instagram.

A cura di Giulia Turco

Henry Cavill sarà di nuovo Superman: “Sono tornato”. A dare la notizia è lo stesso attore con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, anticipando che prossimamente sarà di nuovo sul grande schermo nei panni dell’Uomo d’Acciaio a dieci anni di distanza dal suo primo film.

L'annuncio di Henry Cavill sui social

La notizia può essere ufficializzata ora che è uscito nelle sale Black Adam, il nuovo film Dc Comics con Dwane Johnson che ha mostrato il cameo di Cavill nei panni di Superman. “Ciao a tutti, stavo aspettando la fine del weekend perché volevo dare la possibilità a tutti di vedere Black Adam”, spiega l’attore in un video su Instagram. “Ora voglio ufficializzarlo: sono tornato nei panni di Superman. La foto che vedete nel post è una scena di Black Adam, un piccolo assaggio di ciò che verrà. Vi ringrazio per il vostro supporto e la vostra pazienza”.

È la quarta volta sotto al mantello di Superman

A quanto pare la firma di Cavill per il nuovo film è rimasta in sospeso per diverso tempo, tanto che a Dwane Johnson e al suo team sarebbe stata negata la possibilità di inserire il cameo di Superman nell’ultimo film Dc. La scena è stata infatti inizialmente girata con una controfigura nei panni dell’eroe, poi finalizzata con la presenza all’attore. Per Harry Cavill è la quarta volta sotto al mantello di Superman. Ha interpretato il ruolo in "Man of Steel" nel 2013 e altri due film entrambi diretti da Zack Snyder, “Batman vs Superman: Dawn of Justice” e “Justice League” uscito al cinema nel 2017. Le indiscrezioni sul suo ritorno d'altronde di circolavano da tempo. Nel 2020 in un'intervista a Men's Health aveva lasciato intendere:

