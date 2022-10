Marina Nalesso conduce di nuovo il TG2 con il rosario al collo, sui social scatta la polemica Marina Nalesso ha condotto l’edizione delle 20.30 del Tg2 con il crocifisso al collo. Non è al prima volta che la conduttrice sceglie di mostrarsi in video con questo simbolo religioso: era già successo nel 2016 e nel 2019.

A cura di Elisabetta Murina

Marina Nalesso ha condotto il Tg2, l'appuntamento delle 20.30 del 29 ottobre, con un rosario al collo. Una scelta che non è passata inosservata sui social, dove la conduttrice è stata duramente criticata. Non è la prima volta che si mostra in video con questo simbolo religioso: era già successo nel 2016 e poi nel 2019. La sua scelta ha un significato ben preciso.

La scelta di Marina

La conduttrice e giornalista si è presentata al pubblico con un rosario al collo nell'edizione delle 20.30 del 29 ottobre. In molti hanno duramente criticato sui social la sua scelta. "Questo esibizionismo mi inquieta" "Non mi sembra la sede idonea", "La Rai deve essere laica", sono alcuni dei commenti ricevuti. Una scelta che nulla ha a che vedere con una questione politica o con il nuovo direttore Gennaro Sangiuliano. Come lei stessa aveva spiegato in passato, si tratta di un modo per manifestare la sua forte fede religiosa.

Gli altri episodi in passato e la replica alle critiche

Non è la prima volta che Marina Nalesso si mostra al pubblico con il rosario al collo. Era già successo nel 2019, sempre al TG2 ma nell'edizione delle 13.00. La conduttrice era stata duramente criticata sui social per la sua scelta, tra chi la attaccava difendendo la laicità dello Stato e chi invece si era mostrato d'accordo con la sua scelta di esprimere liberamente la propria fede.

Era accaduto anche qualche anno prima, nel 2016, quando la giornalista era alla conduzione del TG1. In quell'occasione aveva spiegato il motivo della sua scelta, che è un modo di esprimere la sua forte fede: "Questo per me è il più grande simbolo e segno d'amore che esista al mondo, il simbolo di colui che ha fato la sua vita per la nostra salvezza".