Henry Cavill fuori da The Witcher, i fan lanciano una petizione per farlo restare Henry Cavill non sarà protagonista della quarta stagione di The Witcher, come ha annunciato lui stesso lasciando i fan di stucco. Gli appassionati, non contenti, hanno lanciato una petizione affinché l’attore possa restare nei panni di Geralt di Rivia.

A cura di Ilaria Costabile

Henry Cavill è il protagonista indiscusso di "The Witcher" una delle serie Netflix che più hanno avuto successo negli ultimi anni e che arriverà il prossimo anno alla sua quarta stagione. L'attore nei giorni scorsi ha però annunciato che non farà parte del nuovo capitolo della serie fantasy, lasciando i fan piuttosto sconcertati. In queste ore, quindi, è stata avviata una petizione su Change.org da parte degli appassionati, affinché continui ad essere lui a vestire i panni di Geralt di Rivia.

La petizione contro Netflix

A prendere il suo posto, non sarà certo un attore qualunque, ma un divo come Liam Hemsworth, eppure neanche questa notizia sembra aver tranquillizzato i fan della serie che vogliono a tutti i costi Cavill nel ruolo del protagonista. Secondo alcuni appassionati l'attore non lascerebbe la serie perché dovrà indossare nuovamente i panni di Superman, ma per una decisione presa dai dirigenti Netflix. Sulla petizione, infatti, si legge:

Henry non lascia The Witcher a causa di Superman, i manager di Netflix hanno preso ancora una volta una decisione molto grave contro i fan. La ragione per cui The Witcher è così popolare è l'amore dei fan per le fonti originali dei libri e dei giochi, che invece sono odiati e attivamente presi in giro da sceneggiatori e showrunner.

La petizione è arrivata a più di 12mila firme, con le quali non solo si chiede che Henry Cavill resti nel ruolo di Geralt di Rivia, ma si denota anche che la serie sta prendendo le distanze dalla struttura originale della storia di Andrzej Sapkowski. Quest'ultimo, inoltre, è stato citato anche nel testo della richiesta, perché in più occasioni aveva manifestato la sua soddisfazione nel vedere l'attore nel ruolo del protagonista.

In The Witcher 3 ci sarà ancora Henry Cavill

Difficile che la petizione possa raggiungere davvero il suo scopo, ma è una preoccupazione che potrà essere rimandata almeno fino al 2024, quando arriverà la quarta stagione. La terza, quindi, vedrà ancora come protagonista Henry Cavill che si è così congedato dal ruolo: "Il mio viaggio nei panni di Geralt di Rivia è stato pieno sia di mostri che di avventure e, ahimè, deporrò il mio medaglione e le mie spade per la stagione 4″