The Witcher 3, quando esce la terza stagione della serie Netflix Tutto quello che c’è da sapere sulla terza stagione di The Witcher che è stata già ufficializzata da Netflix: riprese, data d’uscita, trailer e cast.

The Witcher 3 si farà: la terza stagione della serie tv tratta dalla saga di romanzi fantasy dello scrittore Andrzej Sapkowski è già in cantiere. L'ufficialità della terza stagione della serie con Henry Cavill, infatti, è arrivata nel corso del grande evento stagionale di Netflix, il TUDUM, tenutosi lo scorso settembre 2021. Dopo una prima stagione un po' claudicante, la seconda ha decisamente convinto anche i più scettici e il finale – più di un finale, considerato le numerose linee narrative, tra principali e secondarie – ha lasciato un po' d'amaro in bocca agli spettatori che adesso ne chiedono "di più". Ecco tutto quello che sappiamo sulla serie.

La terza stagione di The Witcher: data d'uscita e cast

Secondo quanto rivelato dalla showrunner Lauren S. Hissrich, i lavori per la sceneggiatura della terza stagione sarebbero in fase avanzata. Stando a quanto anticipato, la terza stagione dovrebbe concentrarsi maggiormente sul personaggio di Cirilla (Freya Allan) e sul suo grande potere. Per quanto riguarda la data d'uscita di "The Witcher 3", bisognerà aspettare molto probabilmente la fine del 2022, pandemia di coronavirus permettendo. Nel cast, ovviamente, confermatissimi Henry Cavill, Anya Chalotra, Joey Batey, Eamon Farren, MyAnna Buring e Tom Canton.

The Witcher 3: il nuovo trailer

Il trailer di The Witcher 3 non è ancora disponibile. Netflix, come di consueto, dovrebbe iniziare a pubblicare il primo teaser entro i sei mesi dalla pubblicazione definitiva dei nuovi episodi.

Il videogame di The Witcher 3

Fa un certo effetto leggere "The Witcher 3" perché, come molti appassionati certamente sapranno, è anche uno dei titoli per console game più venduti e apprezzati di sempre. "The Witcher 3: Wild Hunt" è un videogame messo in commercio per la prima volta nel 2015 ed è considerato un capolavoro assoluto della storia dei videogame. Ancora oggi, nella classifica dei giochi più amati e famosi di sempre è al secondo posto, mentre al primo c'è "The Last of Us Parte II". In relazione alla pubblicazione della prima stagione della serie Netflix, il titolo videoludico è rimbalzato nuovamente in testa alle classifiche dei titoli più venduti.