Quando esce After Life 3 su Netflix, data e trailer della terza ed ultima stagione Sarà disponibile a partire dal 14 gennaio su Netflix la terza e ultima stagione di After Life, la serie divenuta un cult scritta e interpretata dal comico inglese Ricky Gervais.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i prossimi arrivi più attesi su Netflix c'è After Life. La serie arrivata alla sua terza e ultima stagione, scritta e interpretata dal comico inglese Ricky Gervais, arriverà il 14 gennaio sulla piattaforma con i sei episodi conclusivi, che vanno a chiudere il viaggio di Tony Johnson. Il giornalista accompagnato dal suo immancabile sarcasmo capirà, in fin dei conti, che aiutare le persone che lo circondano, nonostante debba affrontare una quotidiana e incessante sofferenza, è l'unica cosa che potrà riequilibrare il suo stato d'animo e donargli quel sollievo che cerca. L'annuncio dell'ultima stagione era stato comunicato proprio dall'attore sui social, dove lo scorso anno aveva anticipato che era intento a scrivere la sceneggiatura.

Quando esce la terza ed ultima stagione di After Life

Come rivelato dallo stesso Ricky Gervais sui suoi canali social, la terza stagione di After Life sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 14 gennaio, quando sulla piattaforma compariranno gli ultimi sei episodi. Per chi, quindi, volesse recuperare le prime stagioni, sempre costituite da sei puntate ciascuna, avrà ancora qualche settimana per addentrasi nel mondo di Tony Johnson e innamorarsene perdutamente.

Dove eravamo rimasti e cosa sappiamo sulla stagione finale

Dopo la morte di Lisa, a seguito di un cancro, Tony non riesce più a trovare un senso alla sua vita. Sente in maniera prepotente la mancanza di sua moglie, della donna che aveva scelto come compagna. Il modo più semplice che Tony conosce per reagire è la strafottenza, l'arroganza e soprattutto il sarcasmo. Con il passar del tempo, però, come si evince anche guardando il trailer della terza stagione, si rende conto del fatto che, in realtà, è solo facendo del bene, mostrandosi empatici con le persone che si raggiunge una vera pace interiore, ed è l'unica cosa che può ridargli quella speranza di vivere che sembra aver perso. In questi ultimi episodi, Tony dovrà spargere le ceneri di suo padre, provando ad esaudire i suoi desideri. Non mancheranno momenti in cui sarà difficile trattenere il riso, riflessioni e lezioni di vita condite con una buona dose di humor inglese.