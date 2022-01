A che ora esce la prima parte di Ozark 4, i nuovi episodi su Netflix A che ora esce la prima parte della quarta e ultima stagione di Ozark con i primi 7 episodi, rilasciata il 21 gennaio su Netflix. Gli ultimi 7 saranno disponibili nei prossimi mesi.

Dal 21 gennaio esce su Netflix la prima parte della quarta e ultima stagione di Ozark. La popolare e premiata serie tv con Jason Bateman, Laura Linney e Julia Garner, arriva finalmente alla sua stagione finale con due parti da 7 episodi ciascuna. La serie è una delle uscite di gennaio 2022 più attese su Netflix. La seconda e ultima parte con gli ultimi 7 episodi sarà rilasciata nei mesi successivi. La famiglia Byrde arriva alla fine della sua corsa: dopo aver lasciato la tranquilla vita alla periferia di Chicago sono passati alla pericolosa attività criminale nell'Ozark, in Missouri, dove riciclano soldi sporchi per conto di un cartello della droga messicano. Rimasti in Messico, dopo il colpo di scena finale, Marty e Wendy Byrde dovranno far fronte a nuove difficoltà e nuovi pericoli. Ma a che ora esce la prima parte della quarta stagione di Ozark in streaming?

A che ora esce la quarta stagione di Ozark su Netflix

La prima parte della quarta stagione di Ozark esce su Netflix alle ore 9.00 del 21 gennaio 2022. Nel resto di questo articolo saranno presenti spoiler del finale della terza stagione di Ozark, al fine di riepilogare dove eravamo rimasti in questo dramma coinvolgente ambientato ai giorni nostri che racconta il percorso drastico della famiglia Byrde, da tranquilli borghesi a imprenditori criminali.

Ozark 4, dove eravamo rimasti

La terza stagione di Ozark è terminata con un colpo di scena davvero splatter: quando Marty e Wendy giungono con Helen e Nelson presso la tenuta di Omar Navarro, questi esce per accogliergli e, un istante dopo, Nelson spara e uccide Helen davanti ai Byrde, che si ritrovano schizzi di sangue e materia cerebrale dell'avvocato sui loro vestiti. Navarro ha dunque scelto di intensificare i rapporti con Byrde, facendo fuori il suo avvocato, che invece stava tramando proprio contro i Byrde mettendo a rischio gli affari del narcotrafficante.

In questo scenario, Ozark 4 si apre con l'assurda richiesta di Navarro ai Byrde: è disposto a collaborare con l'FBI ma pretende massima libertà di azione. A complicare le cose, i rapporti familiari tra gli stessi Byrde così come con Ruth, ormai votata alla causa di Darlene Snell.