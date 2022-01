Il finale di Ozark 4 Parte 1 spiegato: perché la serie Netflix finirà malissimo La spiegazione del finale della prima parte della stagione 4 di “Ozark”, la serie disponibile su Netflix.

Se avete visto tutta la prima parte di Ozark 4, vi siete trovati nella stessa nostra situazione: ansia, felicità, passione, frustrazione e dolore, tutte emozioni condensate alla perfezione in sette episodi nei quali la famiglia Byrde ha provato a salvare la propria pelle – e ci è anche riuscita a un certo punto – fino a quando i colpi di scena non sono scattati a ripetizione, in un effetto domino che ha rimesso tutto in gioco, inclusa la vita di Marty e Wendy Byrde e dei loro figli Charlotte e Jonah. Ma cosa è successo alla fine? Se hai visto la prima parte di Ozark 4, sai benissimo che ci stiamo riferendo a Darlene e Wyatt e siamo qui per questo: per spiegare il finale di Ozark 4 Parte 1. Quindi, se non hai ancora visto nulla, da qui in avanti è tutto un alert spoiler.

C0m'è finita Ozark 4 parte 1 per Marty e Wendy Byrde

L'ultimo episodio è stato un rollercoaster di emozioni per Marty e Wendy Byrde. La notizia buona è che l'FBI ha smesso di dare loro la caccia. Consegnandogli Omar Navarro, il bureau li ha ritenuti fondamentali per il servizio reso agli Stati Uniti d'America. Purtroppo, però, ci si è messa Maya Miller a complicare loro le cose. L'FBI aveva accettato di prendere i soldi di Omar Navarro, che avrebbe fatto da informatore per cinque anni. Un accordo che però è stato strappato quando Maya Miller ha deciso di far arrestare Navarro poco prima che questi prendesse un aereo privato per il Messico.

Da questo momento, la situazione è precipitata. Solo grazie all'intervento di Wendy, i Byrde sono riusciti ancora a salvarsi. Il doppio gioco è stato questo: Omar Navarro ha chiamato Javi e lo ha convinto ad accettare un nuovo accordo con l'FBI che lo rende completamente libero e lo mette a capo del cartello. Un accordo-trappola, però, perché dopo dieci anni l'FBI metterà le mani su tutto quello che gestisce Javi, che è destinato nella migliore delle ipotesi a un arresto sicuro. Ma, intanto, Javi è libero ed è il capo del cartello messicano più potente. Ecco perché il suo primo atto, non potendo più uccidere Wendy e Marty, è quello di rivalersi su Darlene Snell e sul povero Wyatt Langmore, i quali erano stati avvisati di non spacciare più eroina.

La vendetta di Ruth in Ozark 4 parte 2

E veniamo a Ruth Langmore. È lei a scoprire suo cugino Wyatt e la sua da poco sposa Darlene cadaveri ancora caldi. In un primo momento, Ruth crede sia stato Frank Jr per conto della mafia di Kansas City, ma dopo avergli telefonato capisce che è stato il cartello messicano a uccidere suo cugino e la sua sposa. La scena finale è un crescendo di tensione in casa Byrde. Marty e la sua famiglia sono finalmente al sicuro, ma adesso la furia vendicatrice di Ruth rischierà di mettere di nuovo tutti in pericolo. È Jonah, sempre più in aperto contrasto con la sua famiglia, a rivelare a Ruth l'identità dell'assassino di Wyatt e Darlene: è Javi, il nuovo capo del cartello. La serie si conclude con Ruth in lacrime in auto, pronta a prendersi la sua vendetta.

Il teaser iniziale: l'incidente dei Byrde

Non bisogna dimenticare come è cominciata la prima parte di Ozark 4: un teaser fondamentale, che si è rivelato essere un ‘flash forward' rispetto a tutta la narrazione. La prima parte della stagione finale, infatti, è iniziata con una sequenza che mostra la famiglia Byrde tranquilla, in auto e diretta verso Chicago, sembrerebbe per una nuova vita. Quindi, tutto sarebbe finito per il meglio, quando una disattenzione alla guida di Marty, causa un brutale incidente. Vediamo i corpi dei Byrde nell'auto dopo lo schianto e non sappiamo se sono ancora tutti vivi o se è morto qualcuno. La risposta a questa domanda, purtroppo, non la conosciamo ancora. Non resterà che aspettare la seconda parte di Ozark 4, che potrebbe essere pubblicata entro il prossimo marzo.