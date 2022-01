Quando esce Ozark 4 parte 2: trama, cast e trailer della stagione finale Sette episodi inediti per concludere definitivamente l’epopea di Ozark su Netflix. Ecco quando sarà disponibile la seconda parte della serie tv.

Ozark 4 parte 2 uscirà molto presto su Netflix. L'ultima stagione finale è stata divisa in due parti da sette episodi ciascuna e dopo la pubblicazione di Ozark 4 parte 1 il 21 gennaio, gli ultimi sette episodi saranno pubblicati molto presto dalla piattaforma di contenuti on demand.

Ozark 5 non si farà: la seconda parte sarà l'ultima

Netflix ha voluto dividere la quarta stagione di Ozark in due grandi parti. Generalmente, ogni stagione di Ozark è composta da dieci episodi mentre la stagione finale è stata allungata a 14 episodi. Per questo motivo, la serie con Jason Bateman, Laura Linney e Julia Garner è stata divisa in due parti, entrambe considerate come ‘quarta stagione'.

La data d'uscita e il trailer di Ozark 4 parte 2

La seconda parte di Ozark 4 dovrebbe uscire entro marzo su Netflix, sebbene un annuncio ufficiale da parte di Netflix non è stato ancora fatto. Non c'è pericolo di slittamento di pubblicazione perché le riprese del finale di Ozark sono state effettuate tra il novembre 2020 e l'ottobre del 2021. Il trailer di Ozark 4 parte 2 non è ancora disponibile.

Leggi anche The Witcher 3, quando esce la terza stagione della serie Netflix

Il finale di Ozark 4 parte 1

Tutta la prima parte di Ozark 4 è stata un crescendo di tensione fino ad arrivare a un'ultima puntata che ha lasciato più di una lacrima. Ovviamente, se non hai visto il finale di Ozark 4 parte 1 quello che segue da qui in avanti è un gigantesco pericolo spoiler.

Dopo aver convinto Omar Navarro a consegnarsi all'FBI e trattare per la sua libertà, Marty e Wendy hanno dovuto fare i conti con l'integerrima Maya Miller, che non ha sopportato l'idea di lavorare per un bureau corrotto quanto i cartelli che combatte. L'arresto di Omar Navarro ha garantito campo libero a suo nipote, l'efferato e impulsivo Javi, la cui prima mossa sarebbe stata quella di uccidere Marty. Fortunatamente, Wendy è riuscita a convincere Omar Navarro a fare una telefonata fondamentale per la vita di Marty: così Javi accetta un nuovo accordo con l'FBI, che in teoria dovrebbe rappresentare anche la sua stessa condanna. Il finale, però, rimescola tutte le carte: Javi uccide Darlene Snell e Wyatt Langmore, colpevoli – come già avvisato nella prima puntata della stagione – di aver continuato a spacciare la loro eroina, intralciando gli affari del cartello. Un delitto d'onore, che però sposta gli equilibri e pone Ruth Langmore come vera e propria mina vagante per gli equilibri raggiunti con grandissima difficolta da Marty e Wendy Byrde.