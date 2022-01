Manifest 4, quando esce la serie che Netflix ha salvato dalla chiusura Netflix ha salvato un’altra serie dalla cancellazione rilanciandone il mito: ecco quando uscirà la quarta stagione di Manifest.

Si scrive Netflix, si legge resuscita-serie. Dopo "Good Girls" e il caso più eclatante di "Lucifer", anche Manifest è stata salvata dalla cancellazione della NBC. La piattaforma di contenuti on demand ha rilasciato per l'Italia le tre stagioni precedenti – andate in onda da noi su Canale 5 – e subito sono balzate in cima alla classifica delle serie più viste. C'era stata grande tristezza per la cancellazione del finale, in tutto il mondo anche grazie all'utilizzo dell'hashtag #SaveManifest, ed è quindi logico che la reazione degli spettatori italiani è stata di grande soddisfazione una volta che Netflix ha inserito Manifest nel suo catalogo.

La quarta stagione di Manifest

Dopo le prime tre stagioni, Netflix ha ordinato una quarta e ultima stagione da 20 episodi. La serie tv avrà pertanto una conclusione certa. Quando c'è stata la notizia della cancellazione, la serie tv – che intanto era stata già caricata da Netflix a giugno per gli spettatori americani – aveva incontrato un'impennata di views sulla piattaforma del colosso americano. Proprio per questo motivo, Netflix ha deciso di passare all'azione e dare nuova vita al franchise cancellato dalla NBC. La quarta stagione di Manifest è attualmente in produzione e dovrebbe essere disponibile tra l'estate e l'autunno del 2022.

Le prime tre stagioni di Manifest: di cosa parla

Un aereo atterra misteriosamente anni dopo il decollo, lasciando i suoi passeggeri a fare i conti con strane, nuove realtà in un mondo che è andato avanti senza di loro. È questo il plot che percorre soprattutto la prima stagione di Manifest, composta da 16 episodi. La seconda e la terza stagione, entrambe da 13 episodi, hanno poi incontrato un calo di ascolti che ha spinto la NBC a cancellare il titolo, condannando i tanti fan della serie ad assistere a qualcosa dal finale troncato. Il finale della terza stagione, infatti, è un cliffhanger e non chiude tutte le linee narrative.

Come finisce Manifest

Jeff Rake, creatore della serie tv, ha assicurato che il finale di Manifest sarà quello che ha sempre avuto in mente. Disponendo, inoltre, di 20 episodi – ovvero sette episodi in più rispetto alle due stagioni precedenti – avrà più tempo per districare i nodi narrativi: "Chi ha seguito le trattative nelle prime settimane subito dopo la cancellazione sa che mi sarei accontentato anche di qualcosa di modesto, come un film di due ore", aveva spiegato Jeff Rake a un incontro con i fan.