Arianna David: "Ho tentato il suicidio dopo la chiusura dei programmi di Barbara D'Urso, mio marito mi ha salvata" Arianna David, ex Miss Italia 1993, ha parlato a cuore aperto con Monica Setta a Storie al bivio show. La depressione e i disturbi alimentari che hanno minato la sua vita, poi tentato suicidio dopo la chiusura dei programmi di Barbara D'Urso, nel periodo in cui si è trovata senza lavoro e con un'indipendenza economica claudicante: "Ho preso la rincorsa sul balcone, volevo andare di sotto. Mi ha salvata mio marito. Mi sono curata e oggi sto meglio, voglio vivere con serenità".

A cura di Redazione Spettacolo

Arianna David, ex Miss Italia 1993, ha parlato a cuore aperto con Monica Setta a Storie al bivio show di martedì 1 luglio. Il racconto è stato amaro e molto intimo, volto a spiegare come la depressione e i disturbi alimentari abbiano minato la sua vita. Il tentato suicidio dopo la chiusura dei programmi di Barbara D'Urso, nel periodo in cui si è trovata senza lavoro e con un'indipendenza economica claudicante, l'ha molto segnata, ma è stato anche il punto dal quale è partita la sua rinascita, grazie anche al marito David Luccioli: "Ho preso la rincorsa sul balcone, volevo andare di sotto. Mi ha salvata mio marito. Mi sono curata e oggi sto meglio, voglio vivere con serenità".

La depressione e i disturbi alimentari: "Sono tornata a pesare 42 kg"

Arianna David ha raccontato a Monica Setta cosa la spinse a tentare il suicidio: “L’anno scorso mi sono trovata 5/6 mesi senza lavoro perché come tu sai io stavo da Barbara d’Urso ed è stata dura. Questi sei mesi è come se avessi rivissuto ciò che avevo passato nel 2012. Da donna indipendente che ha sempre lavorato ho iniziato a crollare dentro, un male subdolo". La depressione ha aperto il varco ai disturbi alimentari: "Ho ricominciato a perdere peso fino ad arrivare a 42 chili. Mi vedevo ma sapevo che non era una forma di anoressia, ma di grandissimo stress. Ho chiamato le amiche e tu stata la prima a tendermi la mano in un momento di grandissimo bisogno”.

Disperazione e tentato suicidio, il marito David Luccioli l'ha salvata

Il giorno in cui ha tentato il suicidio correndo verso il balcone di casa con il desiderio di precipitare giù è rimasto indelebile quanto il ricordo di essere stata salvata da suo marito David Luccioli: “Un giorno ero talmente stressata, non so usare un altro aggettivo, di punto in bianco mi si è appannato il cervello e ho iniziato a prendere la rincorsa verso il balcone perché volevo andare di sotto. Non volevo più soffrire, volevo una gioia nella vita. Avevo Tommaso (suo figlio, ndr) sul balcone e mio marito è corso per prendermi per i capelli, mi ha scossa, ero fuori di me”.

Arianna David oggi: "Mi sono curata, voglio solo essere felice"

Oggi Arianna David sta meglio e sogna di riconquistare quella serenità che le è appartenuta nel momento di maggiore splendore, quello degli anni in cui ha vinto Miss Italia: "Sono andata alla Asl, non faccio percorsi privati. Prima sono stata nel centro di igiene mentale, poi in DCA per curare i disturbi alimentari, e ora sto meglio. Ho trovato la forza, ho detto basta, voglio finire la mia vita in serenità, quella che da quando è finita Miss Italia a pezzi mi è mancata".