Arianna David: "Stalkerata da un uomo, mi sputava in faccia e una volta mi ha puntato una pistola" Arianna David, ospite di Storie al bivio show in onda martedì 1 luglio, parla di un momento molto delicato della sua vita e delle violenze subite da un uomo che la stalkerava.

Arianna David, ex Miss Italia '93, si racconta in Storie al bivio show in onda martedì 1 luglio. A Monica Setta parla della fine dell'amore con il padre dei suoi figli, dell'incontro con un uomo violento e della ritrovata serenità dopo un periodo molto complesso della sua vita.

Arianna David: "Di punto in bianco mi sono trovata senza niente"

Arianna David spiega che i suoi disturbi alimentari affondano le radici nella sua infanzia: "Adesso sto facendo un percorso in DCA, mi segue una psicologa per i miei disturbi. Sta venendo fuori che la mia perfezione di bambina che non si è mai ribellata porta a sviluppare perfezionismo da adulta, che si riversa nell'alimentazione". A influire, poi, la vittoria di Miss Italia: "Il fatto di ritrovarti di punto in bianco in prima pagina mi ha fatto accusare il colpo. E poi la critica fisica…". La storia d'amore durata nove anni con il padre dei suoi figli finì anche per problemi economici: "Ho fatto il trasloco in quattro e quattr'otto, non sapevo come andare con Tommaso di sei anni e Gregorio di tre. A Roma mi sono trovata di punto in bianco senza niente, dovevo crescere i bambini e non potevo andare a lavorare". È in quel periodo che ha conosciuto un uomo, figlio del proprietario del bar che si trovava sotto casa sua:

Mi sentivo talmente una fallita, sognavo una famiglia bella, e questa persona che ha iniziato a stalkerarmi e che mi ha fatto delle cose brutte dalle mani alla mazza da baseball, io quasi la vedevo come una punizione che pensavo di meritare.

A Monica Setta racconta le violenze subite:

La mazza da baseball data violentemente sul ginocchio, gli sputi in faccia, i calci. Ha provato a mettermi sotto con la macchina, aveva il porto d'armi mi ha puntato la rivoltella alla tempia, meno male che era scarica. Mi ha detto: Se non stai con me ti uccido e uscirai da quella porta con i piedi dritti.

Dopo tre anni è riuscita a denunciarlo, recandosi alla stazione di polizia nascosta da una parrucca e "imbottita di farmaci per la paura".

Arianna David: "Ho provato a buttarmi dal balcone, mio marito mi ha salvata"

"L'anno scorso sono stata cinque sei mesi senza lavoro ed è stata dura, è stato come rivivere le difficoltà del 2012" rivela. "Ho iniziato a riperdere peso e sono iniziata a pesare 42 chili" aggiunge. Il momento più complesso è stato quando le "si è appannato al cervello" e ha iniziato a prendere la rincorsa verso il balcone "volevo andare di sotto, ho detto basta io ho sofferto troppo non ce la faccio più. Mi hanno preso per i capelli". È stato il suo attuale marito a salvarla. Nel corso della trasmissione spiega: "Mi dicevo ‘Ma è possibile mai che devo faticare diecimila volte in più? Ho detto basta, ne hai passate troppo. Almeno chiudi gli occhi per sempre e arrivederci e grazie' È successo". Da quel momento ha iniziato un percorso di terapia e al momento si dice più tranquilla: "Vorrei finire la mia vita in serenità, quella che forse quando ho vinto Miss Italia a pezzi è mancata".