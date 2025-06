Arianna David: “Nel momento peggiore della malattia ho provato a lanciarmi dal balcone, mio marito mi ha salvata”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

"Volevo buttarmi dal balcone, mio marito mi ha presa al volo". Sono le parole di Arianna David, l'ex Miss Italia nel 1993, che si è confidata a Monica Setta nella puntata di Storie di Donne al Bivio Show, che andrà in onda in prima serata su Rai2 il prossimo martedì 1 luglio.

Il racconto di Arianna David da Monica Setta

Di lei sapevamo della sua lotta contro l'anoressia che combatte da quando era ragazza o della violenza subita (e denunciata) da un ex. "Mai però avevo confessato la cosa più drammatica della mia vita, il mio tentato suicidio nel momento più drammatico della mia malattia. Quando la sofferenza era intollerabile una sera ho fatto una corsa per buttarmi dal balcone di casa mia. Mio marito mi ha ripreso al volo".

La salvezza grazie al marito

Così Arianna David, che ripercorre il suo vissuto raccontandosi alla conduttrice: "Ho avuto una vita molto complessa, il padre dei miei figli mi lasciò da un giorno all'altro piena di debiti. Feci un trasloco veloce e tornai a Roma ma non avevo. un soldo". A Quel punto, spiega David, avviene l'incontro con la persona da cui sarebbe poi scappata tempo dopo: "Andando a bere il caffè in un bar sotto casa conobbi un ragazzo apparentemente gentile. Si disse disposto ad aiutarmi a trovare lavoro ma fu l'inizio di un incubo. Quell'uomo divenne il mio carnefice. Mi spezzò una mazza da baseball sul ginocchio sfracellandomelo, mi trascinò per la strada come un sacco provocandomi ferite livido lesioni. E una sera tento' di strangolarmi. Ho dovuto trovare la forza per denunciarlo perché in fondo mi sentivo colpevole di quello che mi accadeva. Sono una fallita, mi dicevo. E dimagrivo. mangiavo un pezzo di insalata e uno yogurt dopo 4 ore di palestra. Ero arrivata a pesare 40 kg".

Da quelle macerie è tornata ad essere se stessa tempo dopo, stavolta grazie all'incontro con l'attuale marito: "Con il suo amore mi ha salvato. Ha sposato me e si è preso i figli, mi ha portato a curarmi e con lui ho ricominciato a mangiare anche una fettina di patate dopo che per anni avevo demonizzato pasta, patate e biscotti. Ora più che mai so che l'amore cura".