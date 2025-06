Arianna David spiega perché lasciò Giorgio Faletti: “Ero troppo giovane per lui, trovai mia mamma a piangere”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Ospite nella puntata del 3 giugno de La Volta Buona, Arianna David ha parlato della sua storia d'amore con lo scrittore Giorgio Faletti. Tra i due, c'erano 23 anni di differenza, cosa che dava molte preoccupazioni a sua madre. La conduttrice, quindi, decise di lasciarlo: "Gli dissi che non era il momento giusto. Le nostre vite hanno preso poi strade diverse".

Le parole di Arianna David sulla storia con Giorgio Faletti

Arianna David aveva 19 anni quando conobbe Faletti, lui ne aveva 42. Si conobbero nel 1992 durante un programma televisivo, "Acqua Calda": lei era una delle vallette, lui il conduttore insieme a Nino Frassica. "Portavo rispetto a un personaggio come Giorgio, siamo entrati in sintonia. Dopo la trasmissione andavamo spesso a ristorante con il gruppo. Lui scherzava sempre e, tra una battuta e l’altra, ci siamo presi in simpatia, che poi si è trasformata in amore", ha raccontato a Caterina Balivo. Di lui conserva un bel ricordo: "Era un uomo di spessore, un uomo di valori, educatissimo. Una persona curiosa, legato alla sua mamma e di una cultura incredibile. Da lui ho imparato tantissimo, sia a livello umano che lavorativo".

"Trovai mia mamma a piangere"

"Con lui ogni giorno era una scoperta – ha continuato – La nostra storia è nata con fatica, io avevo molto pudore anche nei confronti della mia famiglia. Lui aveva solo due anni in meno di mia mamma e quindi dovevo trovare il modo di entrare in questa sfera". Alla fine, la cosa venne scoperta dei suoi parenti: "Ci siamo frequentati, ma poi lasciati perché ero troppo giovane. Lui dopo il programma tornò a vivere a Milano, voleva che io andassi su con lui", le parole. Una volta, però, sua mamma aveva così tanta paura che lei andasse via di casa che "la trovai a piangere, fu tanto il rispetto e il dispiacere di vederla in quel modo che gli dissi che non era il momento giusto". Le loro vite, poi, hanno preso strade diverse.