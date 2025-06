video suggerito

Adriana Volpe commossa parla del fidanzato Dario Costantini: "Single per anni, non credevo di emozionarmi ancora" Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Adriana Volpe ha raccontato le emozioni che sta vivendo accanto al fidanzato Dario Costantini. Visibilmente commossa, ha spiegato che dopo essere stata per anni single, il compagno è stato "un regalo dalla vita".

A cura di Gaia Martino

Adriana Volpe ha ritrovato il sorriso accanto a Dario Costantini, il suo nuovo compagno. Ospite di La Volta Buona oggi, martedì 10 giugno, ha raccontato di aver avuto "un regalo dalla vita": dopo il matrimonio naufragato con Roberto Parli, era single da tempo prima di incontrare l'uomo che oggi "mi fa battere il cuore", ha raccontato a Caterina Balivo.

Le parole di Adriana Volpe per il compagno

Ospite del salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona oggi, Adriana Volpe, visibilmente commossa, ha parlato dell'amore che prova per Dario Costantini. "Ormai abbiamo fatto uscite ufficiali. Una cosa che mi emoziona di lui è quando mi dice "vieni qua, vieni a casa". Questa è una cosa incredibile, un regalo dalla vita" ha dichiarato con gli occhi lucidi. Dopo il matrimonio finito con Roberto Parli, non aveva più provato emozioni legate all'amore prima di incontrare l'attuale compagno. Così ha continuato: "Sono stata tanti anni single, non credevo di potermi più emozionare. L'amore è un privilegio. Puoi anche avere a fianco la persona giusta, ma non scatta il coinvolgimento. L'amore è alchimia. Quando ti arriva il messaggio ti batte il cuore. Con lui è successo da subito".

Adriana Volpe e il fidanzato Dario Costantini

Come ha conosciuto Dario Costantini

Dario Costantini, presidente nazionale di CNA (Confederazione Nazionale dell'artigianato e della Piccola e Media Impresa) e Adriana Volpe si sono conosciuti grazie al programma Cerchiamo te: Missione lavoro, da lei ideato e condotto. In una puntata c'era proprio il suo attuale compagno a raccontarsi: "In quell'intervista scattò qualcosa" raccontò la conduttrice in un'intervista a Chi lo scorso aprile. "Ho sentito una fortissima connessione con lui, mi hanno colpito i suoi racconti. Questo spirito, questa attenzione e sensibilità verso gli altri nei momenti di difficoltà, mi hanno affascinato e, in qualche modo, hanno creato un legame", le parole.