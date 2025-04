video suggerito

Adriana Volpe e l'amore con il fidanzato Dario Costantini: "Avevo paura di mettermi in gioco, ma lui mi fa brillare gli occhi" Adriana Volpe è felicemente fidanzata con Dario Costantini. Ha conosciuto l'imprenditore e presidente nazionale della Cna nel corso di un programma da lei condotto. In un'intervista, la conduttrice racconta cosa l'ha fatta innamorare di lui e come si è liberata della corazza che aveva creato per proteggersi.

A cura di Daniela Seclì

Adriana Volpe è felicemente fidanzata con Dario Costantini. In un'intervista, la nota conduttrice che dal 3 maggio sarà al timone del programma Linea Verde Tradizioni ha svelato come si sono conosciuti. Galeotto è stato il programma televisivo Cerchiamo Te: Missione Lavoro. Cosa l'ha fatta innamorare di lui.

Adriana Volpe è fidanzata con Dario Costantini

Adriana Volpe ha conosciuto Dario Costantini, 50 anni, nel programma Cerchiamo te: Missione Lavoro, in cui lei era autrice, ideatrice e conduttrice. Nel programma raccontava il mondo del lavoro e realizzava delle interviste con alcuni imprenditori che intendevano offrire un'occupazione. In una puntata, a raccontarsi c'era Dario Costantini, il presidente nazionale della Cna – Confederazione Nazionale Artigiani Imprenditori d'Italia. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi ha raccontato: "In quell'intervista è scattato qualcosa".

Cosa l'ha fatta innamorare di lui

Adriana Volpe ha svelato cosa l'ha colpita di Dario Costantini: "Ho sentito una fortissima connessione con lui, mi hanno colpito i suoi racconti. Questo spirito, questa attenzione e sensibilità verso gli altri nei momenti di difficoltà, mi hanno affascinato e, in qualche modo, hanno creato un legame". Hanno iniziato a sentirsi, in principio per motivi di lavoro, poi qualcosa è cambiato: "Ci siamo resi conto di esserci avvicinati, con grande delicatezza, uno all'altra". Adriana Volpe ha avvertito la voglia di conoscere quell'uomo che riteneva una persona "di valore, di grande forza e ironia". Il suo istinto non l'ha tradita:

Non ridevo da tanto tempo. Ha la capacità di farmi brillare gli occhi, di farmi battere il cuore e di abbassare piano piano quella protezione che mi ero creata. Non volevo nessuno nella mia vita, avevo anche timore di mettermi in gioco, e lui, in punta di piedi, è riuscito a farmi cambiare idea. Mi sono data un'opportunità e oggi so di avere una persona che cammina con me. Ci vediamo poco, ma quel tempo è esclusivo, prezioso, dedicato a noi, ai nostri figli. Ed è un'occasione per sentirci, connetterci, prenderci per mano e respirare.