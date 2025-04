Chi è Elisa Visari, fidanzata di Andrea Damante e futura madre di suo figlio

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Elisa Visari è la fidanzata di Andrea Damante e presto diventerà mamma del loro primo figlio insieme. Fidanzati da circa cinque anni, nonostante alcuni periodi di alti e bassi durante i quali si sono allontanati, non hanno mai nascosto l'amore che provano l'uno per l'altra. Con un video su Instagram hanno annunciato che presto diventeranno genitori, coronando il loro sogno di costruire una famiglia insieme. Elisa Visari, classe 2001, è un'attrice e influencer.

Chi è Elisa Visari, modella e attrice

Elisa Visari è un'attrice e influencer originaria di Latina. Nata nel settembre 2001, a soli 16 anni entrò nel cast di A casa tutti bene di Gabriele Muccino per interpretare Luna. Ha recitato anche in Don Matteo, poi in Non sono un assassino, in Gli anni più belli. Nel 2021 ha preso parte ai corti di Gabriele Muccino, Living in a Movie, e di Luigi Pane, Quasi ora. Molto seguita sui social, il suo profilo Instagram conta oltre 500mila followers, mentre su TikTok vanta oltre 300mila utenti che la seguono.

La storia d’amore con Andrea Damante

La storia d'amore tra Andrea Damante ed Elisa Visari è diventata nota al pubblico del gossip nel 2020. Oltre cinque anni fa, dopo la rottura tra il dj e Giulia De Lellis, i due volarono insieme a Dubai scattandosi diverse fotografie poi postate sui social. La relazione è proseguita e nonostante alcuni alti e bassi, segnati anche da una separazione durante la quale Damante avrebbe incontrato la sua ex, ora è pronta per un grande passo.

Andrea Damante ed Elisa Visari

L’annuncio della gravidanza su Instagram

Il 10 aprile 2025 Elisa Visari e Andrea Damante con un video postato sui profili Instagram hanno annunciato che presto diventeranno genitori. "Il nostro più grande sogno sta per diventare realtà" hanno scritto nella didascalia di un video che racchiude tutte le immagini del periodo che stanno vivendo e che anticipa la nascita del loro primo figlio che, stando al gender reveal party mostrato nel video, sarà un maschio.