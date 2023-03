Andrea Damante e Elisa Visari, le foto insieme in palestra dopo le voci di rottura Andrea Damante ed Elisa Visari sono stati avvistati insieme in palestra dopo le indiscrezioni sulla rottura e sul ritorno di fiamma del dj con la ex Giulia De Lellis. Come mostrano le immagini di Whoopsee, i due si allenano ma non prestano molta attenzione uno all’altra. Ma quindi, sono una coppia o no?

A cura di Elisabetta Murina

Andrea Damante ed Elisa Visari sono ancora una coppia? Secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe di no. Il dj era stato avvistato a una festa con la ex Giulia De Lellis, che però aveva prontamente smentito un ritorno di fiamma, dichiarandosi innamorata dell'attuale compagno Carlo Beretta. Nell'intera vicenda, però, Damante non è mai intervenuto, né sul presunto flirt né riguardo la situazione con la fidanzata. A provare a fare un pò di chiarezza ci ha pensato Whoopsee, con alcune foto inedite.

Le foto di Andrea Damante ed Elisa Visari insieme

I paparazzi di Whoopsee hanno sorpreso Andrea Damante e Elisa Visari insieme in palestra. Si tratta dei primi scatti che mostrano la coppia dopo un periodo di assenza dai social. Dalle immagini, tra i due non sembra esserci complicità, anzi, si allenano nello stesso luogo ma ognuno è concentrato sui propri esercizi senza curarsi troppo della presenza dell'altro. In più, pare anche che siano anche arrivati separati all'allenamento. Ma quindi, è finita oppure no? Secondo alcune voci, sembrerebbe di sì, ma lei avrebbe deciso di iscriversi nella stessa palestra per provare a sistemare e cose. A detta di altri invece, si sarebbero lasciati ma avrebbero comunque mantenuto rapporti cordiali. Per il momento, nessun commento ufficiale da parte dei diretti interessati.

Le voci su Andrea Damante e Giulia De Lellis

Da tempo, sui social, circola la voce che la storia tra Andrea Damante ed Elisa Visari sia arrivata al capolinea. Un rumors che però, per il momento, non è ancora stato confermato. Nel frattempo, si era insinuato il gossip di un ritorno di fiamma tra il dj e l'ex fidanzata Giulia De Lellis, dopo che lei aveva condiviso tra le sue storie Instagram una canzone simbolo della loro storia d'amore, Stay di Rihanna, che aveva fatto da sottofondo all'ultima esterna prima della scelta a Uomini e Donne. Poi la notizia che erano stati avvistati insieme a una festa e pare che Elisa Visari avesse scoperto sul telefono di Damante alcuni messaggi dell'ex. Ma l'influencer aveva prontamente smentito il tutto, dichiarandosi felicemente innamorata dell'attuale fidanzato Carlo Beretta.