Andrea Damante e Giulia De Lellis vicini: “Scoperti da Elisa Visari, erano insieme a una festa” Si potrebbe tornare a parlare di Andrea Damante e Giulia De Lellis: i due ex volti storici di Uomini e Donne che formavano una delle coppie più chiacchierate d’Italia sarebbero di nuovo vicini. Il settimanale Chi lancia il gossip: “Elisa Visari ha scoperto le chat, li hanno poi visti arrivare insieme ad una festa”.

A cura di Gaia Martino

Un video aveva fatto suonare il campanello d'allarme, il settimanale Chi ora regala qualche curiosità in più riguardo un ipotetico ritorno di fiamma. Si torna a parlare dei "Damellis", la coppia formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis che ha fatto sognare migliaia di telespettatori. L'influencer nelle ultime settimane ha fatto credere di star ripensando al suo ex fidanzato condividendo un video di sé mentre ascolta una canzone che lui le dedicò in passato. La rivista diretta da Alfonso Signorini adesso scrive tra le pagine del nuovo numero: "Sono arrivati insieme alla festa di compleanno del PR e agente Pietro Tavallini".

I messaggi scoperti da Elisa Visari e il colloquio con Beretta

Il settimanale Chi nel nuovo numero lancia il gossip che riguarda Andrea Damante e Giulia De Lellis. Stando a quanto si legge sia l'influencer che il dj si sarebbero allontanati dai loro rispettivi partner, Elisa Visari e Carlo Beretta i quali sarebbero diventati "alleati" e a conoscenza della situazione. Circolavano già voci riguardo presunte rotture, ora si legge che la Visari avrebbe lasciato casa Damante dopo aver scoperto alcuni messaggi in un cellulare lasciato incustodito: avrebbe fatto una scenata, ma sarebbe stato poi lui a invitarla ad uscire dalla porta. Le chat riguarderebbero proprio l'ex conosciuta a Uomini e Donne: Elisa "ha così reso partecipe Carlo degli scambi trovati sul telefonino", ma il giovane rampollo della nota dinastia di produttori d'armi, dal canto suo, avrebbe preferito il silenzio assoluto: "Non è felice, ma tace", scrive il settimanale.

"GDL e Andrea Damante beccati insieme in discoteca"

Intanto, Giulia De Lellis e Andrea Damante non avrebbero mantenuto del tutto il segreto su un loro presunto riavvicinamento: a Milano c'è la settimana della moda e negli ultimi giorni, dopo una sfilata, la famosa influencer avrebbe partecipato alla festa di compleanno di Pietrino, pierre e agente amico dei VIP il cui nome all'anagrafe è Pietro Tavallini. Il party che si è svolto in una discoteca milanese ha accolto anche Tony Effe, Elettra Lamborghini, Lazza, Giacomo Urtis, "che hanno visto arrivare Giulia con Andrea Damante". Un ritorno di fiamma tra loro c'era già stato nel 2019, potrebbe essere questo il secondo capitolo della loro storia?

GDL in viaggio per NY tagga Carlo Beretta

Eppure su Instagram l'influencer si è mostrata in aeroporto, prima di volare in direzione New York, ed ha taggato il "fidanzato" Carlo Beretta. Il dubbio si infittisce: con Andrea Damante potrebbe trattarsi solo di un'amicizia.