Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme a una festa, Giacomo Urtis: “Lui doveva suonare” Ritorno di fiamma in corso tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? Secondo il settimanale Chi, i due sarebbero arrivati insieme a una festa ma Giacomo Urtis, presente durante il party in questione, chiarisce a Fanpage.it: “Non sono arrivati insieme, lui doveva suonare”.

A cura di Stefania Rocco

Ritorno di fiamma in corso tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? Dopo che era stata proprio la celebre influencer ad accendere il faro su un possibile momento di nostalgia (spettatrice dell’Haltime di Rihanna al Superbowl, aveva condiviso la canzone “Stay”, colonna sonora della sua ultima esterna con l’ex tronista di Uomini e Donne), adesso è il settimanale Chi che rincara la dose, raccontando di una festa alla quale i due avrebbero partecipato insieme la scorsa settimana. Fanpage.it ha sentito Giacomo Urtis, che era presente al party in questione, per capire come fossero andate le cose.

La versione di Giacomo Urtis, al party con Giulia De Lellis e Andrea Damante

“La festa si è svolta all’interno della discoteca Redroom di Milano giovedì scorso, durante la settimana della moda. Era stata organizzata per il compleanno di Pietro Tavallini, agente molto noto nel mondo dello spettacolo perché rappresenta diversi personaggi internazionali. Tra i suoi clienti ci sono star del calibro di Paris Hilton, Heidi Klum e Pamela Anderson. Anche per questo le sue feste sono sempre molto ben frequentate. So che con Damante e De Lellis sono molto amici”, ha raccontato Giacomo Urtis a Fanpage.it contestualizzando l’evento. Ma proposito dell’arrivo di Giulia e Andrea ha specificato di non averli visti insieme: “Ero all’entrata e ho visto entrare prima Andrea Damante e, circa mezz’ora dopo, Giulia De Lellis. Non sono arrivati insieme mano nella mano e non li ho visti in atteggiamenti intimi. Poi si tratta di una discoteca, era tutto un po’ al buio con le luci rosse. Damante è salito in consolle a suonare e in quel momento non erano insieme”.

Quando gli abbiamo chiesto se i rispettivi partner, Elisa Visari per lui e Carlo Beretta per lei, fossero presenti ha negato: “Non li ho visti”. “Queste cose sono a livelli più alti. È uno strano mondo, un giorno ve lo spiegherò”, ha aggiunto sibillino quando gli abbiamo chiesto come si spiegasse il fatto che De Lellis abbia taggato il fidanzato Carlo in una Instagram story pubblicata solo ieri, proprio mentre in rete continuavano a moltiplicarsi le voci di un riavvicinamento allo storico ex fidanzato.

Giulia De Lellis tagga il fidanzato Carlo mentre in rete si diffondono le voci di un riavvicinamento a Damante

“Elisa Visari ha scoperto i messaggi tra Giulia De Lellis e Andrea Damante”

L’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi nell’ultimo numero è particolarmente interessante. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, Elisa Visari, compagna ufficiale di Damante da qualche anno, avrebbe scoperto dei messaggi con Giulia sul cellulare del fidanzato. Messaggi che avrebbe provveduto a inoltrare a Carlo, compagno di De Lellis, per poi abbandonare la casa che condivide con l’ex tronista. Per il momento, i protagonisti di questa storia tacciono. Nessun riferimento all’ultimo pettegolezzo che li riguarda.