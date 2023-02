Giulia De Lellis al Superbowl ma con la testa ad Andrea Damante, che cosa è accaduto Video nostalgico di Giulia De Lellis che sembra suggerire stia ripensando all’ex fidanzato Andrea Damante. Intanto, sembrerebbe esserci crisi con l’attuale fidanzato Carlo Beretta.

A cura di Stefania Rocco

È bastato un video di Giulia De Lellis per riaccendere le speranze dei "Damellis", da sempre nostalgici della storia d'amore tra la influencer romana e Andrea Damante. Proprio nei giorni in cui continuano a susseguirsi voci a proposito di una rottura tra Giulia e il fidanzato Carlo Beretta, la influencer compie un gesto che sembrerebbe suggerire una certa nostalgia nei confronti dell'ex compagno.

"Stay" è la canzone dell'ultima esterna con Andrea Damante"

In virtù di una collaborazione commerciale, Giulia è volata negli Stati Uniti per assistere al Superbowl e, in particolare, all'Halftime che ha avuto per protagonista Rihanna. Sulle note di "Stay", uno dei successi della popstar, De Lellis sembrerebbe avere vissuto un momento di nostalgia. "This song", ha scritto in una Instagram story mentre si riprendeva il viso infilato sotto il cappuccio di una felpa con espressione pensosa. I fan hanno immediatamente notato un dettaglio: "Stay" è proprio la canzone che De Lellis dedicò a Damante durante la loro ultima esterna prima della scelta a Uomini e Donne avvenuta ormai anni fa. Scelta che resta una tra le più ricordate dal pubblico nella storia del dating show condotto da Maria De Filippi.

Giulia De Lellis assente al compleanno della madre di Carlo Beretta

A spingere i fan a ipotizzare una crisi in corso con Beretta è stata non solo l'assenza di video e foto di coppia dell'ultimo periodo. Un altro dettaglio ha acceso i pettegolezzi: Giulia non era tra i presenti al party organizzato per il compleanno della madre di Carlo. Un'assenza che potrebbe essere legata a problemi di lavoro, magari proprio al viaggio negli Stati Uniti. Eppure Giulia non ha mai fatto pubblicamente gli auguri alla madre del compagno. Adesso arriva la canzone: che cosa sta accadendo tra De Lellis e Beretta? E Damante potrebbe avere un ruolo in questo eventuale allontanamento?