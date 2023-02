Rihanna incinta durante lo show al Superbowl, la popstar aspetta il secondo figlio da A$AP Rocky La spettacolare performance di Rihanna durante i 13 minuti dell’halftime del SuperBowl. La popstar, sospesa su una piattaforma trasparente, ha mostrato il pancione: aspetta il secondo figlio dal compagno A$AP Rocky.

A cura di Stefania Rocco

Di fronte ai 65mila spettatori dello stadio di Glendale, in Arizona, e ai milioni di telespettatori da casa, Rihanna ha dato spettacolo durante l’halftime del Superbowl, l’evento sportivo più seguito in America. A sette anni dalla sua ultima volta su quel palco, la popstar ha regalato una straordinaria performance. E proprio da quel palco, tra i più prestigiosi, ha svelato la sua seconda gravidanza. A nove mesi dalla nascita del primogenito, Rihanna è di nuovo incinta. Aspetta il secondo figlio dal compagno A$AP Rocky. La gravidanza è stata confermata dal suo staff.

Lo show di Rihanna durante l’halftime del Superbowl

Fasciata in una tuta rosso fuoco di Loewe, completata dall’avvolgente piumino di Alàa e guanti Pieter Mulier, Rihanna ha incantato la platea. Merito anche di uno show suggestivo che l’ha vista esibirsi su una piattaforma sospesa, affiancata da decine di ballerini vestiti di bianco. Rihanna si è esibita sulle note di alcuni dei suoi più grandi successi: da "Bitch better have my money back" a "Diamonds”, "Work" e "Wild thougts”.

Rihanna aspetta il secondo figlio da A$AP Rocky

La seconda gravidanza di Rihanna arriva a nove mesi dalla nascita del primogenito, arrivato il 13 maggio scorso. Il bambino, il cui nome non è stato reso noto, aveva fatto il suo debutto su TikTok a dicembre quando la popstar aveva deciso di condividere un video del figlio con i fan. Un’eccezione alla regola che la popstar si è autoimposta di vivere la maternità rigorosamente lontano dai riflettori. A meno di due mesi da quel momento, l’annuncio della seconda gravidanza arrivato dal palco del Superbowl. Proprio la nascita del primogenito, però, l’avrebbe spinta a tornare su quel palco tanto importante dopo mesi di silenzio. “Quando diventi mamma c'è qualcosa che ti succede dentro, un momento in cui pensi che puoi conquistare il mondo”, aveva dichiarato qualche mese fa, confermando la sua partecipazione allo show, “E il Super Bowl è uno dei palcoscenici più grandi: da una parte ti fa paura, ma dall'altra è la sfida più grande di tutte, ed è importante che mio figlio lo veda”.