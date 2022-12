Rihanna mostra il figlio per la prima volta: è adorabile con i ricci e la tutina marrone La cantante Rihanna ha aperto un profilo su TikTok dedicando il primo video a suo figlio: è la prima volta che il bebé appare in pubblico.

A cura di Beatrice Manca

foto via TikTok @rihanna

Nessuno sa il suo nome, ma è già una star: il figlio di Rihanna ha appena fatto il suo debutto social mandando in visibilio i fan su TikTok. La popstar infatti ha voluto custodire gelosamente la privacy del suo bambino e godersi la maternità lontana dai riflettori: fino a questo momento non aveva mai mostrato il bebé in pubblico.

Le prime immagini del figlio di Rihanna

Il primo figlio di Rihanna e il rapper ASAP Rocky è nato il 19 maggio: è un maschietto ma i genitori non hanno ancora svelato il nome. Il debutto "social" del bebé è avvenuto su TikTok: la cantante delle Barbados è appena sbarcata sulla piattaforma e ha voluto dedicare il primo video al figlio. Nella clip si vede il piccolo nel seggiolino dell'auto, con una tutina marrone cioccolato e una copertina in morbido shearling sulle gambe, mentre tenta di afferrare lo smartphone della mamma.

Il figlio di Rihanna, foto via TikTok

Il nome del figlio di Rihanna non è ancora stato svelato

Il bebé ha i capelli ricci e gli stessi occhi vispi del papà, il cantante ASAP Rocky. Il nome, intanto, è ancora avvolto dal mistero, ma il bimbo ha già rubato la scena con le sue buffe espressioni e la sua risata. Neanche a dirlo, il video è entrato in tendenze dopo appena due ore. Rihanna ha pubblicato il video con una brevissima didascalia che recita semplicemente "hacked". Dopo un lungo periodo lontana dai riflettori, Rihanna è tornata alla ribalta, sfilando sul red carpet del film Wakanda Forever come una sirena: come passerà il primo natale da mamma?