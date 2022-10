Rihanna torna sul red carpet dopo il parto: è una sirena con l’abito di paillettes Dopo un lungo periodo lontana dai riflettori per godersi la maternità, Rihanna ha sfilato sul tappeto rosso insieme ad A$AP Rocky sfoggiando un look mozzafiato.

A cura di Beatrice Manca

foto d’archivio

Sì, Rihanna è tornata. Dopo sei anni la cantante della Barbados ha pubblicato un nuovo brano, Lift Me Up, inserito nella colonna sonora del film Black Panther: Wakanda Forever. Non solo: la popstar e attrice è anche tornata sul tappeto rosso insieme al compagno A$AP Rocky, sfoggiando un look mozzafiato. Dopo essere diventata mamma per la prima volta Rihanna si era presa un lungo periodo lontana dai riflettori, godendosi la privacy: il ritorno agli eventi è più glamour che mai.

Rihanna con il vestito di paillettes

Rihanna è tornata sulle scene in occasione della premiere di Wakanda Forever al Dolby Theatre di Los Angeles. Fino a questo momento infatti era stata paparazzata in diverse occasioni, ma non aveva mai partecipato a un evento ufficiale. La popstar ha scelto un look da vera diva per il grande ritorno in pubblico: ha indossato un lungo abito fasciante di paillettes con un drappeggio in vita firmato Rick Owens, uno dei designer più visionari e anticonformisti in circolazione.

L’abito di Rihanna è firmato Rick Owens

Il look di coppia coordinato con Asap Rocky

Il look di Rihanna ha lasciato tutti senza fiato, spazzando via il bodyshaming che aveva subito dopo la gravidanza. L'abito a sirena senza spalline era completato da lunghi guanti nude e sandali con il tacco. Il tocco finale? Una chioma di ricci vaporosi e orecchini scintillanti. Per l'occasione Rihanna e A$AP Rocky hanno sfilato sul red carpet insieme sfoggiando look coordinati sui toni del tortora: il rapper indossava un completo oversize in total denim e una t-shirt nera. Felici, glamour e innamorati: Rihanna è tornata e sembra più radiosa che mai.