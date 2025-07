L’abito da sposa di Melanie B delle Spice Girls: quanto costa il vestito a sirene con cascata di perle

video suggerito

Melanie Brown, alias Mel B, celebre popstar nota a tutti per essere una delle componenti delle Spice Girl, ha detto sì per la terza volta. Scary Spice, questa era il suo soprannome all'epoca della girl band, si è sposata con Rory McPhee, hairstylist di 37 anni. Il matrimonio è stato organizzato nella Cattedrale di St Paul a Londra, la stessa chiesa in cui Lady Diana nel 1981 sposò il principe Carlo. Per le nozze la sposa ha scelto un abito classico dalla linea aderente a sirena, con decoro di perle sul corpetto e lunghissimo velo; lo sposo, invece, è arrivato all'altare sfoggiando un tradizionale kilt scozzese, con gonna tartan e papillon.

Chi ha firmato l'abito da sposa di Melanie Brown

Melanie B per il suo matrimonio ha indossato un abito a sirena in georgette bianco ottico, firmato da Josephine Scott, designer inglese specializzata in vestiti da sposa e abiti da cerimonia. Si tratta di un vestito strapless, con bustier a stecche e scollatura appuntita lateralmente, adornato con morbidi drappeggi in vita che danno movimento al tessuto e conducono a una lunga gonna aderente che si allarga alla base e diventa un mini strascico. L'abito è caratterizzato da una chiusura posteriore a bottoncini e Melanie B ha personalizzato il modello aggiungendo un inserto in tulle trasparente che copre le spalle. Quest'ultimo dettaglio è il più prezioso dell'abito, dato che è coperto da una cascata di perle che dal collo scendono verso le maniche lunghe e sono cucite con effetto degradé.

L’abito da sposa di Melanie B

Quanto costa il vestito da sposa di Mel B

Il modello scelto da Melanie B si chiama Cleo, la variante base (ovvero senza coprispalle con decoro in perle) sul sito di abiti da sposa Evelie costa 1600 sterline, pari a circa 1850 euro. Come si legge sul bridal shop online l'abito a sirena può essere personalizzato aggiungendo coprispalle e altri dettagli, come ha fatto Melanie Brown per il suo matrimonio.

L’abito da sposa di Melanie B

La sposa ha completato il look con un lungo velo in tulle bianco, profilato ai bordi da paillettes argentate, e ha incorniciato il volto con orecchini realizzati in perle e diamanti. Sulle mani spuntano un bracalet ring in oro giallo, con catena sottile che parte dal polso e arriva fino al dito medio, e il maxi anello di fidanzamento, un modello con grosso diamanti a goccia, probabilmente firmato Repossi, il cui valore secondo Hello Magazine si aggira intorno ai 100mila dollari.

L’anello di fidanzamento di Melanie B

Per il ricevimento Melanie Brown sembra aver cambiato abito, del secondo look però non sono uscite foto. La cantante ha condiviso uno scatto, in cui appare di spalle al fianco del marito, nella foto indossa lo stesso vestito bianco a sirena scelto per la chiesa, su cui spunta un originale cardigan crop in lana d'angora sul cui retro è cucita la scritta Just Married.

I look degli invitati da Emma Bunton a Cara Delevingne

Dopo le nozze gli sposi si sono allontanati dalla chiesa a bordo di una carrozza bianca, mentre i paparazzi scattavano foto degli invitati vip. Al matrimonio hanno partecipato Emma Bunton, componente insieme a Mel B delle Spice Girl, e Cara Delevingne, la prima ha scelto per le nozze un look pastello con abito rosa di Roland Mouret e pochette vintage di Chanel, la seconda ha invece optato per un mannish look, con completo nero dalla giacca oversize, indossato su camicia bianca e cravatta total black.

Emma Bunton al matrimonio di Melanie B

Cara Delevingne ha poi completato il suo outfit con un particolare cappello in paglia dalla mini visiera e con retina in pizzao che raccoglieva i capelli sulla parte posteriore. Erano assenti al matrimonio, almeno alla celebrazione in chiesa, Geri Halliwell, Melanie C e Victoria Beckham.

Cara Delevingne al matrimonio di Melanie B