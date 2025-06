Il primo adorabile tutù di Vittoria: la figlia di Chiara Ferragni sogna di diventare ballerina

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni potrà pure essere impegnatissima a livello professionale ma si ritaglia sempre del tempo da trascorrere con i figli, la sua più grande ragione di vita. Sebbene non li mostri più regolarmente sui social a causa di precisi accordi legati alla separazione da Fedez, spesso ne parla visibilmente emozionata, a prova del fatto che continuano a essere la sua unica fonte di amore incondizionato. Durante l'ultima settimana trascorsa a Milano, ad esempio, ha celebrato un importante traguardo della piccola Vittoria: il suo primo saggio di danza. Cosa ha indossato la bimba per questo spettacolo speciale?

Il saggio di danza di Vittoria Ferragni

Qualche giorno fa Chiara Ferragni ha partecipato insieme al piccolo Leone al primo saggio di danza di Vittoria, la secondogenita nata dal matrimonio con Fedez che a quanto pare sogna di diventare una ballerina. Il saggio si è tenuto al Teatro Elfo Puccini in Corso Buenos Aires a Milano e ha reso l'imprenditrice una "proud mom", ovvero una "mamma orgogliosa". Quest'ultima non ha immortalato nessuna scena dello spettacolo (almeno pubblicamente) ma non ha esitato a mostrarsi in lacrime a fine show, facendo anche un primo piano sul bouquet di fiori scelto dal primogenito per la sorellina. Il grande assente all'evento a quanto pare era papà Fedez, che su Instagram non ha fatto alcun riferimento al traguardo di baby V.

Il primo tutù di Vittoria Ferragni

Il look da ballerina di baby Vittoria

Sebbene siano passati giorni dal saggio di Vittoria, Chiara Ferragni ha voluto ricordare il momento commovente nell'album di recap della settimana. Tra le numerose foto postate online nelle ultime ore, infatti, è comparso il focus sull'adorabile tutù della bimba, il primo che ha indossato da quando ha cominciato a fare danza, ovvero un modello minimal in total white con bustier smanicato in lycra e gonnellina di tulle. Che ballerina è Vittoria? Stando a quanto rivelato dalla mamma, sul palco è apparsa bravissima e molto professionale (anche se non ha potuto fare a meno di piangere non appena è stata lasciata sola con le maestre per prepararsi allo show).