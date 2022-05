Rihanna è diventata mamma, è nato il primo figlio con ASAP Rocky Rihanna è diventata mamma. É nato il primo figlio con il compagno ASAP Rock. Secondo TMZ, il piccolo è un maschio e sarebbe nato il 13 maggio a Los Angeles. Ancora sconosciuto il nome.

A cura di Elisabetta Murina

Rihanna è diventata mamma. La star ha partorito il primo figlio avuto con il compagno ASAP Rocky. L'annuncio della gravidanza e le prime foto con il pancione solo qualche mese fa. Il bambino, stando al sito americano TMZ, che per primo ha diffuso la notizia, è un maschio nato lo scorso 13 maggio a Los Angeles. Per il momento è ancora sconosciuto il nome e i due neo genitori non hanno ancora comunicato sui social la notizia.

L'annuncio della nascita

A dare la notizia della nascita del primogenito della coppia è stato il sito TMZ, e non i neo genitori, che per il momento non si sono ancora esposti pubblicamente o sui social. Il nuovo arrivato è un maschietto, che sarebbe nato il 13 maggio a Los Angeles. Tutto il resto, per ora, rimane avvolto dal mistero, a cominciare dal nome scelto per il piccolo. Quel che è certo è che i fan stavano aspettando l'annuncio ormai da diverso tempo.

La gravidanza di Rihanna

Lo scorso 31 gennaio, la cantante e imprenditrice si era mostrata in pubblico per la prima volta con il pancione. Una scelta che aveva spazzato via ogni possibile dubbio sulla sua gravidanza, confermando le voci che ormai da tempo si rincorrevano. Al suo fianco, il rapper e compagno ASAP Rocky, con il quale ha ufficializzato la relazione in occasione del Met Gala 2021, dove si sono presentati per la prima volta insieme. Recentemente si era parlato di un presunto tradimento da parte del rapper con la designer di scarpe Amina Muaddi. Ma la notizia era stata in breve smentita, lasciando il posto a voci che parlano di un matrimonio quasi imminente. Un indizio, forse, l'ultimo video di lui in cui sono apparsi in versione sposi.