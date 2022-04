Rihanna e ASAP Rocky si sarebbero lasciati, lui l’avrebbe tradita con un’altra donna ASAP Rocky e Rihanna si sarebbero lasciati a causa di un tradimento di lui con la designer di scarpe Amina Muaddi. Lo scoop è stato lanciato via Twitter dall’influencer Louis Via Roma, molto vicino agli ambienti della moda parigina, dove sarebbe avvenuto l’episodio.

A cura di Elisabetta Murina

Rihanna e ASAP Rocky si sarebbero lasciati per via del tradimento di lui con la designer di scarpe Amina Muaddi. È questa l'indiscrezione che da diverse ore sta circolando sul web, facendo schizzare il nome del rapper in cima alle tendenze di Twitter. A lanciare la notizia bomba è stato Louis Via Roma, influencer di moda da migliaia di follower, via Twitter.

ASAP Rocky e Rihanna non sarebbero più una coppia

Il rapper avrebbe tradito la fidanzata, nonché futura mamma del loro primo figlio, durante la settimana della moda di Parigi. La ragazza in questione sarebbe la designer di scarpe Amina Muaddi che, tra le altre star, ha creato calzature anche per Rihanna. A riferire l'indiscrezione è stato l'influencer di moda Louis Via Roma, molto vicino a quegli ambienti e seguito su Twitter da più di 20mila utenti. In più, pare che dopo questo episodio, i due si siano lasciati definitivamente, proprio a pochi mesi dalle prime foto che ritraevano la popstar incinta del primo figlio con ASAP Rocky.

Chi è Amina Muaddi

Amina Muaddi

Amina Muaddi è una designer di scarpe, 34 anni, ha origini giordane da parte di padre e rumene da parte di madre. Da anni vive e lavora a Parigi, città che considera ormai come la sua casa. É stata proprio la madre a far nascere la sua passione per la moda, come ha raccontato in un'intervista rilasciata a Officiel: "Ho provato per la prima volta un paio di scarpe con tacco all'età di tre anni e ho camminato per casa nostra per ore". Ora crea modelli di lusso, ispirandosi ad amici, famiglia e persone che ammira, vestendo anche star internazionali, tra le quali Rihanna. "Mi piace far sognare le donne con le scarpe che disegno", è un pò il suo motto.