ASAP Rocky non ha tradito Rihanna, Amina Muaddi rompe il silenzio: “Bugia infondata e crudele” La stilista Amina Muaddi è intervenuta per smentire il gossip che la indicava come la presunta amante di ASAP Rocky, compagno di Rihanna. L’influencer Louis Pisano, che aveva diffuso il pettegolezzo, si è scusato e si è detto pronto a lasciare Twitter per un po’.

A cura di Daniela Seclì

Amina Muaddi, stilista e designer di scarpe, è stata travolta dal gossip. In queste ore, infatti, si è diffuso sui social il pettegolezzo secondo il quale Rihanna e ASAP Rocky si sarebbero lasciati, perché il rapper l'avrebbe tradita proprio con la stilista. A diffondere il gossip, l'influencer Louis Pisano. Amina Muaddi è intervenuta sul suo profilo Instagram, per chiarire che l'indiscrezione non è altro che una fake news.

Amina Muaddi smentisce il gossip sul tradimento di ASAP Rocky

In un lungo post pubblicato su Instagram, la stilista ha espresso tutta la sua amarezza: "Ho sempre creduto che una bugia infondata diffusa sui social non meritasse risposta o un chiarimento, soprattutto se si tratta di una bugia così vile. Inizialmente ho pensato che questo falso gossip – inventato con un intento così crudele – non sarebbe mai stato preso seriamente". Il pettegolezzo, invece, ha fatto il giro del mondo:

"Nelle ultime 24 ore mi è stato ricordato che viviamo in una società veloce a parlare di argomenti indipendentemente dal fatto che non abbiano alcun fondamento. Nessun argomento è vietato. Neanche durante quello che dovrebbe essere uno dei momenti più belli e celebrati nella vita di qualcuno. Di conseguenza devo parlare perché questa cosa non è diretta solo a me, ma è legata a persone per le quali nutro tanta stima e affetto. Mentre Rihanna sta continuando a vivere la sua vita serena in gravidanza e io torno al mio lavoro, auguro a tutti un buon weekend di Pasqua".

L'influencer che ha diffuso il gossip chiede scusa

In queste ore, è intervenuto anche Louis Pisano. Dopo il caos generato e la smentita di Amina Muaddi, ha ritenuto doveroso porgere le sue scuse. Si è detto poi intenzionato a lasciare Twitter per un po':