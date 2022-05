Asap Rocky e Rihanna si sposano nel video musicale di DMB dopo il tradimento del rapper Asap Rocky lancia il nuovo brano DMB, un inno alla sua Rihanna, incinta, dopo le voci del tradimento con Amina Muaddi e l’arresto: la coppia nel video musicale mette in scena il loro matrimonio.

A cura di Gaia Martino

Dopo settimane difficili segnate dalle voci del tradimento con Amina Muaddi e l'arresto, Asap Rocky ha pubblicato il suo nuovo brano, DMB (acronimo di Dat's My Bitch), dedicato alla sua metà, Rihanna. Ha annunciato il nuovo progetto, di cui è anche regista per la prima volta, su Instagram ringraziando la futura madre di suo figlio: "Un grazie speciale alla mia donna per la motivazione e la parte".

Nel video musicale della nuova canzone il rapper ha messo in scena la storia d'amore con Rihanna: vengono raccontati diversi aspetti della relazione, poi la proposta di matrimonio, arrivata attraverso una scritta dorata sui denti.

Il matrimonio di Rihanna e Asap Rocky nel video musicale di DMB

DMB è un inno alla sua dolce metà, la celebre cantante Rihanna. Asap Rocky nel suo nuovo brano racconta la storia d'amore con la futura madre di suo figlio e infine, la sposa. La proposta di matrimonio nella clip arriva "con i denti": "Marry me" è la frase che si legge sul sorriso del rapper, seguito dalla risposta della fidanzata "I do".

Sempre nel video musicale, hanno messo in scena anche il matrimonio, avvenuto non con il solito abito bianco: la voce di ‘Diamonds' ha scelto il rosso per le nozze. Rihanna, con un velo rosso rosso e un bouquet di rose, e Asap Rocky dominano la scena mentre tra applausi e abbracci di amici e parenti camminano mano nella mano, sorridenti. Che sia tutto accaduto anche nella realtà non è chiaro, ma il gesto d'amore lascerebbe indietro i rumors che sono circolati nelle ultime settimane e che parlavano di un tradimento del rapper con la stilista Amina Muaddi.

Il riferimento a Chris Brown

Nel nuovo brano DMB, Asap Rocky pare abbia anche fatto riferimento all'ex fidanzato di Rihanna, Chris Brown, che ai tempi della relazione fece i conti con la legge dopo aver aggredito la cantante. “I don’t beat my bitch, I need my bitch” (tradotto "Io non picchio la mia donna, ho bisogno della mia donna") sono le parole del rapper in un passaggio del testo. Poi continua: "Lei pulisce la mia culla, dà da mangiare ai miei amici, lei mantiene il mio segreto, tiene il mio frigorifero pieno, il mio congelatore acceso".