Il figlio di Rihanna e ASAP Rocky è il bimbo più ricco dei vip, a quanto ammonterebbe il patrimonio Entrata a far parte della lista di Forbes dei nuovi miliardari, Rihanna ha già reso il suo piccolo appena nato dal rapper Asap Rocky il bambino più ricco dell’intero show business.

A cura di Giulia Turco

A pochi giorni dalla sua nascita, il figlio di Rihanna e ASAP Rocky è già il bambino più ricco dell’intero show business. Nato lo scorso 13 maggio secondo quanto riporta TMZ, del piccolo non si conosce né il nome né tanto meno è stato mostrato pubblicamente. A dieci giorni dalla sua nascita però è già stato stimato il suo patrimonio stellare: una cifra da capogiro che secondo Forbes è pari a 1,7 miliardi di dollari. Il che lo rende attualmente il bambino più ricco nel mondo dei vip.

Chi sono i baby vip più ricchi dello showbiz

Che dire dunque di altri baby vip come i piccoli di casa Kardashian, ad esempio? Secondo Daily Mail che ha stilato una classifica dettagliata, il figlio di Rihanna avrebbe ampiamente superato tutti, spodestando anche gli eredi di Kim Kardashian e Kayne West. Dovendosi spartire il patrimonio dei genitori (per un totale di 2 miliardi e ottocento milioni in quattro) North, Saint, Chicago e Psalm si troverebbero di fatto a ricevere una cifra pari a “soli” 800 milioni di dollari ciascuno. Seguono più in basso nella lista i piccoli di Beyoncé e Jay-z, ovvero Blue Ivy e i gemelli Sir e Rumi che si troverebbero a spartirsi attualmente 540 milioni di dollari a testa.

Rihanna è la seconda donna più ricca al mondo

Entrata quest’anno a far parte della lista di Forbes dei nuovi miliardari, Rihanna è già dal 2019 l’artista più ricca del mondo nel panorama musicale ed è considerata la seconda donna più ricca del mondo, dopo Oprah Winfrey. Nella sua vita non solo la musica, perché Rihanna è una vera e propria azienda e gestisce un business che l’ha incoronata icona di stile a 360 gradi. A portarla in cima alle classifiche di Forbes, sono in particolare le sue partecipazioni nella linea di cosmetici Fenty Beauty e nella società di lingerie Savage X Fenty, della quale è al 30% proprietaria.