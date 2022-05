Chris Brown si congratula con Rihanna per la nascita del suo primo figlio Chris Brown, con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, si è congratulato con Rihanna per la nascita del primo figlio con ASAP Rocky. I due sono stati fidanzati ufficialmente dal 2008 al 2009, anno in cui il cantante venne condannato per violenza domestica nei confronti della star.

A cura di Elisabetta Murina

Rihanna a Asap Rocky sono diventati genitori. Il sito TMZ ha lanciato la notizia in esclusiva, rivelando ai milioni di fan della coppia che dopo tanta attesa è nato il loro primo figlio. È un maschio, ma il nome rimane ancora top secret, mentre la data e il luogo di nascita dovrebbero essere 13 maggio a Los Angeles. E anche se i due neo genitori non hanno ancora annunciato il lieto evento pubblicamente, stanno iniziando ad arrivare i primi messaggi di congratulazioni.

Le congratulazioni di Chris Brown

A congratularsi con Rihanna per essere diventata mamma è stato Chris Brown, ex fidanzato della star. Il cantante ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, scrivendo semplicemente: "Congratulazioni", con una faccina che rappresenta una donna incinta. Non ha citato in maniera esplicita il nome di Rihanna, ma il riferimento alla ex fidanzata è apparso a chiare lettere, sia per il legame che i due hanno avuto in passato sia per la tempistica con la quale ha condiviso il messaggio.

La relazione tra Rihanna e Chris Brown

Rihanna e Chris Brown hanno iniziato a frequentarsi prima come amici, poi hanno portato il loro legame al passo successivo diventando ufficialmente una coppia. L'ufficialità della loro relazione è arrivata nel 2008, quando hanno iniziato a mostrarsi pubblicamente insieme, ricevendo anche tanto affetto da parte dei fan. Ma nell'anno successivo, il 2009, la loro storia d'amore ha preso una svolta inaspettata: il cantante è stato condannato per violenza domestica nei confronti della star, che si è mostrata con il volto insanguinato per i colpi ricevuti. Brown si è dichiarato colpevole ed è stato punito con cinque anni di libertà vigilata. Un episodio drammatico che ha scosso la vita sentimentale di Rihanna e tutto il mondo dello spettacolo.