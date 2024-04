video suggerito

Primo compleanno da mamma per Miriam Leone, la festa in terrazza con gli amici: "Benvenuta Vita Nova" Miriam Leona ha festeggiato 39 anni organizzando una piccola festa in terrazza, come mostrano alcuni scatti condivisi su Instagram. Per l'attrice si tratta del primo compleanno da mamma, dopo la nascita del primo figlio Orlando lo scorso dicembre.

A cura di Elisabetta Murina

Miriam Leone ha compiuto 39 anni. Per festeggiare, l'attrice ha organizzato una piccola festa in terrazza con gli amici più stretti. Si tratta del primo compleanno da mamma per lei, dopo che lo scorso 29 dicembre è nato il piccolo Orlando, avuto con il marito Paolo Carullo. Sui social la neo mamma ha pubblicato alcuni scatti del suo giorno speciale, condiviso con le persone più care.

La festa di compleanno di Miriam Leone

Miriam Leone ha festeggiato organizzando una piccola festa sulla terrazza della sua casa a Milano, dove si intravedono i grattacieli in lontananza. Tutta la location è stata preparata per l'occasione: tavola apparecchiata, torte di colore rosa, fiori e tanto altro. Presenti numerosi amici, come Eva Riccobono e Paola Iezzi, che le hanno fatto gli auguri. Immancabile il marito Paolo Carullo, sposato nel 2021, che le è sempre stato accanto. Ospite speciale il piccolo Orlando, il primo figlio della coppia, che ha resto ancora più speciale questo giorno. Per l'attrice, infatti, si tratta del primo compleanno da mamma. "Un grazie grande così per gli auguri, per i pensieri, per i regali, per la presenza, per aver celebrato con me questo giorno di festa…vi abbraccio tutti", ha scritto nel condividere su Instagram alcuni scatti. Poi ha aggiunto: "Benvenuta a questa “Vita Nova”, questa Miriam nuova e quella piccola che rimane dentro di me, ancora una volta vestita di celeste".

I primi mesi da mamma di Miriam Leone

Lo scorso 29 dicembre, Miriam Leone è diventata mamma per la prima volta del piccolo Orlando, avuto con il marito Paolo Carullo. I due sono convolati a nozze nel 2021 e sono sempre stati piuttosto riservati sulla loro vita privata. Carullo è nato e cresciuto in Sicilia, si è laureato in Economia e Finanza a Milano e si è poi dedicato al mondo degli affari. A tre mesi dalla nascita del piccolo, l'attrice è tornata a lavorare sul set, condividendo sui social la sua quotidianità, senza paura di mostrarsi anche al naturale.