Andrea Damante organizza il baby shower a sorpresa per Elisa Visari, lei: “Non sapevo di averne bisogno”

A cura di Gaia Martino

Elisa Visari ha condiviso oggi le immagini del baby shower organizzato da Andrea Damante e dalle amiche a sua insaputa. L'influencer è incinta del primo figlio con l'ex tronista di Uomini e Donne: ha annunciato la gravidanza lo scorso aprile e il loro bebè, un maschio, nascerà a settembre. In una location a Milano i neo genitori hanno festeggiato l'imminente arrivo del loro figlio: "Non sapevo di avere bisogno di questo momento" ha raccontato lei su Instagram a corredo delle foto del party.

La sorpresa per Elisa Visari incinta

Con un post su Instagram Elisa Visari ha mostrato le foto scattate durante il baby shower organizzato per il figlio. Il party è stato organizzato a sua insaputa dal compagno Andrea Damante e dalle amiche: "Non sapevo di avere bisogno di questo momento, finché non me lo avete regalato voi. Un pomeriggio perfetto, una sorpresa inaspettata, un amore immenso. Per il nostro piccolo, già così coccolato da tutti" ha scritto l'influencer a corredo delle tenere fotografie vicino alla torta e al buffet a tema.

Tra i commenti anche quello di Damante, futuro papà, che ha scritto: "Ciao amori miei".

La storia d'amore nata quattro anni fa: "Fu un colpo di fulmine"

Andrea Damante si innamorò di Elisa Visari al primo sguardo, quattro anni fa. Lo ha raccontato lei ospite del podcast Ciak si gira recentemente. Durante l'intervista ha svelato di essere stato lui a fare il primo passo: "Abbiamo un’amica in comune che ci ha organizzato un appuntamento. Io non lo conoscevo. Poi mi ha scritto subito dopo e da lì ci siamo iniziati a vedere a Milano. Se è stato amore a prima vista? Per me no, per lui sì. Io sono andata molto cauta". L'attrice e influencer, di 12 anni più giovane rispetto al compagno, ha spiegato che all'inizio della loro storia "ero piccolissima". Nonostante ciò, "La differenza d'età non l'abbiamo mai sentita, siamo molto complici". Hanno fatto insieme il test di gravidanza, ha rivelato, e diventare genitori "sarà bellissimo".