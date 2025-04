Andrea Damante diventa papà: con un video su Instagram annuncia la gravidanza di Elisa Visari

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Con un video postato su Instagram Andrea Damante ed Elisa Visari hanno annunciato che presto diventeranno genitori. La notizia circolava già da tempo ma soltanto pochi minuti fa è stata confermata. Nel video postato sui social mostrano il momento in cui lei ha annunciato al fidanzato di essere incinta, poi le immagini delle prime ecografie.

L'annuncio di Andrea Damante ed Elisa Visari

"Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà…Un Mini Dama in arrivoooo!!!" hanno scritto nella didascalia del post pubblicato pochi minuti fa. Andrea Damante ed Elisa Visari con diverse immagini hanno raccontato in breve il periodo magico che stanno vivendo. Tra le immagini anche le lacrime di Andrea Damante dopo aver appreso che presto diventerà papà.

Tantissimi amici hanno commentato la tenera notizia, da Clarissa Marchese e Sophie Codegoni a Pierpaolo Pretelli, Gianmarco Valenza, Giulia Cavaglia, Beatrice Marchetti, tutti personaggi vicini al mondo della tv di cui ha fatto parte Andrea Damante.

Il primo figlio di Andrea Damante ed Elisa Visari sarà maschio

Nel video annuncio della gravidanza, Andrea Damante ed Elisa Visari hanno aggiunto anche le immagini del baby shower organizzato con gli amici più intimi e i familiari. Stando ai coriandoli azzurri volati in cielo, il bebè in arrivo è un maschio.

La coppia è sempre stata riservata sulla sua vita privata: sebbene non hanno mai nascosto il loro amore sui social, non avevano smentito o confermato la notizia della gravidanza che era iniziata a circolare già da tempo. Trascorsi i primi mesi, quelli più delicati, hanno deciso di condividere la dolce notizia con i fan. Il caso vuole che negli ultimi giorni siano iniziate a circolare voci di un presunto bebè in arrivo anche per Giulia De Lellis, storica ex del deejay ed ex tronista di Uomini e Donne.