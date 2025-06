video suggerito

Alessandra De Angelis e l’amore per Emanuele D’Avanzo: “9 anni di matrimonio, ho ancora le farfalle nello stomaco” Alessandra De Angelis, ex concorrente di Temptation Island, ha speso parole d’amore per suo marito Emanuele D’avanzo, conosciuto più di dieci anni fa, con cui ha scelto di costruire una famiglia numerosa. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

78 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono passati nove anni dal "sì" che ha suggellato la storia d'amore tra Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo. Per celebrare il loro anniversario di matrimonio, De Angelis ha condiviso una foto delle nozze accompagnata da una romantica dedica per il suo compagno di vita.

Il nono anniversario di matrimonio di Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo

La storia d'amore tra Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo, messa alla prova durante Temptation Island nel 2015, dura da più di dieci anni. I due, dopo la breve crisi vissuta nel programma di Filippo Bisciglia, sono convolati a nozze il 15 giugno 2016 e hanno deciso di costruire una famiglia numerosa. Dalla loro unione sono nati quattro figli, Beatrice nel 2017, Enea nel 2019, Adria Maria nel 2021 e Ascanio nel 2023.

Nel giorno del loro anniversario, De Angelis ha condiviso uno scatto delle nozze accompagnato da un messaggio per la sua dolce metà: "9 anni di matrimonio. Altri 4 di fidanzamento. 4 figli … Eppure… ho ancora le farfalle allo stomaco! Sei una delle scelte più belle della mia vita. Il mio porto sicuro. La mia serenità. Ti amo, La tua Ale". In risposta, D'Avanzo ha ricondiviso sulle sue storie Instagram un vecchio post che li ritraeva in chiesa e a cui corredo aveva scritto: "Ti sceglierei in altre 100 vite buon anniversario amore mio".

Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo annunciano la nascita del quarto figlio Ascanio

A ottobre del 2023 è nato Ascanio, quarto figlio di Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo. Poco dopo il parto, De Angelis aveva raccontato ai social i momenti prima del suo arrivo: "Mi hanno riempito di cortisone, ma era rischioso andare più avanti. Ho le gambe gonfissime come un elefante, non riesco neanche a camminare, ma almeno questa volta ho potuto salutare i bimbi con calma, è stato tutto più tranquillo della volta prevedente". A darle un supporto in ospedale è stata sua mamma, con cui ha condiviso uno scatto sul suo profilo Instagram. Nel messaggio che accompagnava lo scatto, scherzava sull'arrivo del quarto figlio: "Giuro che è l'ultimo".