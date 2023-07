Alessandra De Angelis e Emanuele D’Avanzo dopo Temptation Island 2015: la loro vita oggi Ricordate Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis? Parteciparono a Temptation Island nel 2015: oggi sono genitori di Beatrice, Enea e Adria, e in dolce attesa del quarto figlio. La loro vita oggi.

A cura di Gaia Martino

Nella lista delle coppie indimenticabili di Temptation Island c'è quella composta da Emanuele D'Avanzo e Alessandra De Angelis. I due napoletani, oggi 41 e 30 anni, entrarono nel villaggio delle tentazioni nel 2015 per mettere a dura prova i loro sentimenti. Il loro percorso fu segnato dalla presenza di Fabiola Cimminella con la quale Emanuele intraprese una conoscenza. Dopo il primo falò che si concluse con la separazione, Emanuele e Alessandra si incontrarono di nuovo, sulla spiaggia della trasmissione, per ricominciare da capo, insieme. Oggi hanno tre figli e sono in dolce attesa del quarto.

Alessandra e Emanuele oggi sono in attesa del quarto figlio

Alessandra De Angelis e Emanuele D'Avanzo dopo Temptation Island non si sono mai più separati. Le nozze sono arrivate un anno dopo la partecipazione al programma, nel giugno del 2016, e da lì a poco hanno allargato la loro famiglia. Nel 2017 è nata Beatrice, nel 2019 Enea e nel febbraio 2021 Adria Maria. Oggi Alessandra è nuovamente incinta: è in dolce attesa di un maschietto, il quarto figlio. "Io amo tutto questo" ha scritto papà Emanuele nelle ultime settimane su Instagram a corredo di una foto della famiglia al completo.

Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis con i figli

L'ultimo falò che fece commuovere i telespettatori

A Temptation Island, nel 2015, Emanuele D'Avanzo in lacrime chiese di poter rivedere la sua Alessandra De Angelis dopo la separazione nel falò precedente: "Mi manca l'aria senza di lei" disse a Filippo Bisciglia prima di rivedere la fidanzata. "Ho scelto di uscire separati perché andare a casa con te non era la cosa giusta, né per te che per me. Mi sono perso in quei giorni, quando sono andato via di qua volevo capire se era reale o no. Me ne sono accorto dopo due ore, mi mancava tutto. Dovevo capire, non serviva tornare a casa così. Non sono perfetto, però mi sono lasciato condizionare": con queste parole, tra singhiozzi e lacrime, Emanuele D'Avanzo si dichiarò innamorato della sua Alessandra. "Mi hai spezzato il cuore ieri" disse lei, "Posso avere la possibilità di ripararlo?", la domanda di lui che sancì la pace.