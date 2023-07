Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino di Temptation Island 2020: la vita di coppia oggi Dopo Temptation Island 2020, cosa è successo nella vita di coppia di Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino? All’epoca fidanzati da 6 anni, parteciparono al programma perché lei voleva il matrimonio, mentre lui non era pronto. Ecco in che rapporti sono oggi.

A cura di Elisabetta Murina

Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino furono una delle coppie di Temptation Island 2020. Lei contattò il programma perché pronta a convolare a nozze dopo 6 anni d'amore, ma per lui il grande passo non era minimamente nei piani. "Per me o ci sposiamo o ci lasciamo", aveva detto Carlotta nel video di presentazione. E così è stato: usciti insieme dal programma dopo il falò di confronto e procedendo con la dovuta cautela, i due sono convolati a nozze nel maggio dello scorso anno.

Carlotta e Nello Sorrentino dopo Temptation Island si sono sposati

Il viaggio nei sentimenti di Carlotta e Nello si è concluso con un lieto fine. Dopo aver lasciato insieme Temptation Island, dove il loro amore è stato messo a dura prova dalle tentazioni, i due sono diventati ufficialmente marito e moglie, desiderio che Carlotta aveva ormai da tempo. La cerimonia si è svolta il 28 maggio 2022 in una location da favola, affacciata sul Lago di Bracciano. Tanti i volti del programma presenti all'evento, oltre a quelli del Grande Fratello Vip, reality al quale Carlotta ha partecipato dopo Temptation Island. Nulla, nel loro grande giorno, è stato lasciato al caso. Da poco i due hanno festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio, anche se nei primi mesi da marito e moglie c'erano state alcune difficoltà e Carlotta aveva sentito il bisogno di staccarsi.

Il percorso di Nello e Carlotta a Temptation Island

A Temptation Island 2020, Carlotta e Nello hanno affrontato un turbolento viaggio nei sentimenti. In particolare, Carlotta si è parecchio infastidita per via della vicinanza del fidanzato alla single Benedetta, con la quale si è aperto anche su argomenti delicati come la morte del padre. "Per me devi morì schiattato. Sei un mostro, hai fatto schifo come al solito", aveva addirittura detto la ragazza, furiosa per i comportamenti di Nello.

Il ragazzo ha capito gli sbagli e, proprio nel programma, ha realizzato di voler sposare Carlotta: "Ho capito i miei sbagli che ho fatto quest'anno e mezzo, voglio darti centomila volte quello che t'ho dato". Così è riuscito a convincerla e sono usciti insieme, pronti a fare il grande passo e iniziare un nuovo capitolo della loro vita.