Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si sono sposati, cantanti ed ex del GF VIP tra gli ospiti Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si sono sposati a Bracciano lo scorso sabato: hanno celebrato il loro amore con familiari, amici e cantanti VIP. Dayane Mello e Sonia Lorenzini le damigelle.

A cura di Gaia Martino

Un weekend all'insegna dell'amore quello che si è appena concluso. Tre coppie famose per il mondo del piccolo schermo si sono sposate. Dopo il matrimonio di quelle nate a Uomini e Donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani e Beatrice Valli e Marco Fantini, anche la coppia che ha partecipato a Temptation Island è convolata a nozze. Parliamo di Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino. Sabato 28 maggio hanno celebrato la loro unione giurandosi amore eterno a Bracciano, al Castello Orini Odescalchi. Tra gli invitati molti del GF VIP, ex inquilini della sposa, così come le damigelle, Sonia Lorenzini e Dayane Mello.

Il matrimonio di Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino

Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino si sono sposati al Castello di Bracciano sabato scorso, 28 maggio. Dopo aver fatto appassionare i telespettatori di Canale 5 alla loro storia, mettendo a dura prova il loro amore nel villaggio di Temptation Island, si sono giurati amore eterno avanti una folla di amici e parenti. Tra gli invitati anche molti ex inquilini del Grande Fratello VIP della sposa ed ex compagni d'avventura nello show estivo, tra cui Samantha De Grenet, Matilde Brandi, Cecilia Capriotti, Giacomo Urtis e Serena Spena. Al matrimonio anche Valerio Scanu e Andrea Sannino che hanno regalato emozionanti esibizioni.

Sonia Lorenzini e Dayane Mello le damigelle

Dayane Mello e Sonia Lorenzini hanno condiviso con Carlotta Dell'Isola l'avventura al Grande Fratello VIP legando molto, a tal punto da ricoprire il ruolo di damigelle al suo matrimonio. Un video condiviso tra le stories le vede emozionate dirigersi verso l'altare. Durante la cerimonia la modella brasiliana non è riuscita a trattenere le lacrime. Sonia Lorenzini ha poi raccontato della sua commozione: "È stato un matrimonio letteralmente da favola. Mi emoziono sempre, sono di certo parecchio sensibile, ho provato un po’ di invidia devo ammetterlo, ma di quella sana nel vedere così tanto amore attorno a me, perché si, quella di Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino è una gran bella storia d’amore che ieri ha fatto scaldare i cuori di tutti i presenti". Anche l'ex tronista sogna di sposarsi presto.