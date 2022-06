L’ex naufraga dell’Isola Beatrice Marchetti si è sposata, tra gli invitati anche Isolde Kostner L’ex concorrente dell’Isola Beatrice Marchetti si è sposata in Grecia, ad Atene, con una cerimonia riservata ad amici intimi e parenti: “Un piacere partecipare a una giornata così importante per voi” è il messaggio con foto insieme agli sposi pubblicata da Isolde Kostner.

A cura di Gaia Martino

L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi 15, Beatrice Marchetti, si è sposata. In una cerimonia privata, con amici e familiari, la modella ha giurato amore eterno a suo marito che, stando a quanto riportano le pagine di gossip, è conosciuto con il nome Felix B. L'ex naufraga ha condiviso alcune stories, poi la foto con la sua ex compagna d'avventura in Honduras Isolde Kostner e i rispettivi mariti.

Il matrimonio di Beatrice Marchetti

Beatrice Marchetti ha sposato il compagno in Grecia, ad Atene. Con una foto della la modella ed ex naufraga aveva annunciato che era arrivato il grande giorno: "The Day" ha scritto su Instagram prima di essere taggata dalla sua ex compagna d'avventura in Honduras, Isolde Kostner. "È stato davvero un piacere aver potuto esser partecipe a questa giornata per voi tanto importante. Felicitazioni per il vostro matrimonio" ha scritto la campionessa italiana di sci come didascalia ad una foto con suo marito Werner Peratonher e i neo sposi. La Marchetti in abito bianco nelle sue IG story ha poi aggiunto un video nel quale si mostra tra le braccia di suo marito, lo bacia e abbraccia: "Vi auguro di guardarvi così per il resto della vita" è il testo che si legge sulle immagini che scorrono.

Ch è il marito di Beatrice Marchetti

Non si ha alcuna informazione riguardo il marito di Beatrice Marchetti che secondo le pagine di gossip sarebbe conosciuto con il nome Felix B. Non appare in alcuna foto tra quelle presenti nel profilo Instagram della modella ed ex naufraga e non sembra avere un profilo Instagram. Alcuni fan di Beatrice Marchetti hanno pensato si potesse trattare di Mathieu Magni, imprenditore nel settore delle auto di lusso che il pubblico televisivo ha conosciuto nello studio dell'Isola dei Famosi. Era ospite in qualità di fidanzato della naufraga. Non si tratterebbe di lui anche in virtù della poca somiglianza tra i due uomini nelle poche foto del matrimonio che circolano sui social.