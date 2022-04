Carlotta Dell’Isola e Nello di Temptation Island si sposano, al matrimonio solo pochi del GF Vip 5 Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si sposano. La coppia di Temptation Island convolerà a nozze prossimamente e i preparativi già fervono, intanto nella lista degli invitati compaiono solo alcuni dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5.

A cura di Ilaria Costabile

Fiori d'arancio per Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino, la coppia protagonista di Temptation Island, ha annunciato che convolerà a nozze molto presto. Intervistata dal settimanale di Uomini e Donne, dichiara: "Voglio fiumi di alcol, musica, bombe calde a mezzanotte”. L'ex gieffina racconta nel dettaglio come sarà il suo matrimonio che si dividerà in due momenti ben precisi, la cerimonia religiosa e poi la festa a cui prenderanno parte amici, parenti e anche qualche concorrente del Grande Fratelo Vip con cui la romana ha particolarmente legato.

La cerimonia e il viaggio di nozze

Cerimonia religiosa nella chiesa di Nettuno celebrata dal parrocco che ha visto crescere entrambi e, poi, il giorno dopo festa nella villa nel Castello di Bracciano per la quale già fervono i preparativi, sebbene Carlotta non nasconda le sue preoccupazioni dovute ad una curiosità emersa sul luogo in cui ci saranno i festeggiamenti: "E poi ho anche scoperto che ci sposiamo in un luogo ‘maledetto’ per le coppie VIP: la cerimonia si terrà in un castello a Bracciano, dove si sono sposate molte coppie di Hollywood che, purtroppo, hanno divorziato. Meno male che non sono una VIP!". Preparativi in vista anche per il viaggio di nozze, i due infatti hanno cambiato anche la destinazione a seguito dello slittamento del periodo di partenza: "Dovevamo andare ai Caraibi, ma le nuove date di viaggio coincidono con la stagione delle piogge. Faremo quindi un lungo giro in macchina lungo la East Coast americana, nel tratto da San Francisco a Las Vegas. Da là andremo in Messico".

Dayane Mello, Samantha De Grenet e Carlotta Dell’Isola

Gli invitati del GFVip 5

Carlotta Dell'Isola ha poi chiarito la questione relativa agli invitati che saranno presenti in quel giorno, dichiarando di non voler trasformare un momento bello e atteso dopo anni di fidanzamento in un qualcosa che non appaghi i suoi desideri. Ragion per cui non sono stati inclusi nei festeggiamenti tutti i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma ci saranno solo alcuni con cui ha maggiormente legato. Dovrebbero presenziare, quindi, Alfonso Signorini, Maria Teresa Ruta, Samantha De Grenet, Giacomo Urtis, Sonia Lorenzini e Dayane Mello, oltre ad alcuni componenti dello staff di Uomini e Donne, e ha poi aggiunto:

