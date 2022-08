Carlotta Dell’Isola a 2 mesi dal matrimonio con Nello: “Sento il bisogno di staccarmi” È già crisi per Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino. A due mesi dal matrimonio, la ex del GF Vip ammette: “Abbiamo preso el cose sotto gamba. Ci sono cose che non vanno e adesso sento il bisogno di staccarmi”.

A cura di Stefania Rocco

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino sono in crisi ad appena due mesi dal matrimonio. Ad ammetterlo è la ex concorrente del Grande Fratello Vip, diventata nota grazie alla partecipazione a Temptation Island. In. Un’intervista al portale PipolGossip, la romana ha raccontato che il rapporto con il marito starebbe attraversando una fase complicata. “La verità è una: il matrimonio sia io che lui lo abbiamo preso un po’ troppo ‘sotto gamba’. Pensavamo che ci avesse fatto avvicinare di più, invece paradossalmente ci ha fatto un po’ separare. Io e lui stiamo insieme da dieci anni, ma quando ci siamo ritrovati ad unire le nostre abitudini diverse, purtroppo, ci siamo impelagati in molti litigi e contrasti ripetuti. Non sono ipocrita, non posso dirti che sia tutto stupendo tra noi. Ci sono molte difficoltà”, ha ammesso la donna.

Carlotta Dell’Isola: “Troppe difficoltà nel matrimonio con Nello”

Carlotta ha spiegato che la convivenza avrebbe reso difficile il rapporto con il compagno, rapporto che dura ormai da 10 anni. “Non pensiamo di punto in bianco di mandare all’aria un matrimonio, ci mancherebbe. Il punto però è che ci sono veramente molte difficoltà nel nostro rapporto. Dovremmo cercare di far combaciare i nostri caratteri e non ridurci allo scontro per vivere meglio. Io sono molto cazzuta, anch’io non mi trattengo con i toni e le parole, devo ammetterlo”, ha spiegato ancora lei, “Io ho bisogno di staccarmi per un bel po’ da lui e viceversa. Può essere che funzioni anche per noi quella frase ‘oggetto lontano dalla vista si ingrandisce nel cuore’. Secondo me la distanza avvicinerebbe, chissà. Proveremo a farlo”.

Solo due mesi fa il matrimonio

Sono trascorsi poco più di due mesi dal matrimonio di Carlotta e Nello. L’ex coppia di Temptation Island ha pronunciato il sì il 28 maggio scorso in una location da favola affacciata sul lago di Bracciano. I due sono arrivati al matrimonio con molta calma. Insieme da 10 anni, avevano partecipato al documento-reality di Canale5 prima di decidersi a pronunciare il sì (con una lunga parentesi di Carlotta nella Casa del GF Vip).