Carlotta Dell’Isola sposa Nello Sorrentino: “Figli? Lui li vuole subito, io vorrei realizzarmi” Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si sono sposati il 28 maggio in una romantica location affacciata sul lago di Bracciano. Al settimanale Chi, i neo sposi hanno raccontato il loro grande giorno e parlato dei progetti per il futuro, tra cui quello di aver un figlio, sui cui hanno visioni diverse per il momento.

A cura di Elisabetta Murina

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino al matrimonio (Foto dal settimanale Chi)

Carlotta dell'Isola e Nello Sorrentino sono convolati a nozze sabato 28 maggio in una location da favola affacciata sul Lago di Bracciano. Tanti gli ex concorrenti del Grande Fratello presenti alla cerimonia, nella quale l'ex gieffina e il compagno, con cui ha partecipato anche a Temptation Island per mettere alla prova il loro amore, hanno pronunciato il fatidico sì. Alle pagine del settimanale Chi, i neo sposi hanno raccontato il loro grande giorno, dalla scelta dell'abito a quella degli invitati, pensando anche al futuro insieme.

La cerimonia e i progetti per il futuro

Dopo 8 anni di fidanzato e diversi tira e molla, Carlotta e Nello hanno deciso di fare il grande passo e diventare ufficialmente marito e moglie, con rito civile che è stato celebrato Castello di Bracciano. Una grande emozione per lo sposo, che alla vista della futura moglie si è commosso, come ha raccontato a Chi: "Io sono tornato un bambino in fasce: quando Carlotta è apparsa con il velo ho pianto per un'ora". Lei, invece, non si è lasciata andare alle lacrime: "Era una festa vederlo piangere in quel momento mi dispiaceva, lo dico con affetto".

(Foto dal settimanale Chi)

Una cerimonia preparata a lungo, con attenzione a ogni minimo particolare, che è arrivata dopo una proposta in grande stile: "Le ho chiesto la mano davanti a tutta Italia. Non è poco. Comunque sono tre mesi che parlo da solo perché lei è stata totalmente assorbita dai preparativi per le nozze", ha spiegato Nello. Carlotta, per il grande giorno, ha scelto di inossare l'avito della madre Paola: "Dopo 33 anni lo abbiamo messo in ordine ed era perfetto. Un'emozione scolpita nel nostro cuore". La coppia ha parlato anche dei progetti per il futuro, tra cui quello di aver un figlio. A riguardo, Carlotta vorrebbe aspettare un attimo e prima realizzarsi lavorativamente: "Io vorrei prima realizzarmi, sentirmi felice da un punto di vista lavorativo e poter garantire a mio figlio un futuro come si deve", mentre Nello non aspetta: "Non aspetto, vorrei tornare dalle vacanze in tre".

La scelta degli invitati

Al grande giorno dei due protagonisti di Temptation Island hanno partecipato diversi ex concorrenti del Grande Fratello Vip, reality al quale Carlotta ha partecipato. Tra questi, Dayane Mello e Sonia Lorenzin, in qualità di damigelle della sposa, e altri nomi scelti sulla base del rapporto di amicizia costruito nella Casa: "Abbiamo invitato le persone a cui siamo legati: Samantha de Grenet, Cecilia Capriotti, Matilde Brandi e Giacomo Urtis. Mancavano Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga perché lei aveva un impegno di lavoro".