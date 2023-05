Alessandra De Angelis e Emanuele D’Avanzo svelano il sesso del quarto figlio in arrivo Alessandra De Angelis e Emanuele D’Avanzo, ex di Temptation Island, con un party a tema organizzato con amici e parenti hanno scoperto il sesso del quarto figlio in arrivo: la Instagram story pubblicata dagli organizzatori dell’evento.

A cura di Gaia Martino

Il quarto figlio di Alessandra De Angelis e Emanuele D'Avanzo, ex concorrenti di Temptation Island, è maschio. La coppia ha organizzato oggi il gender reveal, il party a tema per scoprire il sesso del bebé in arrivo, il quarto dopo Beatrice, Enea e Adria. Gli organizzatori dell'evento hanno condiviso la lieta notizia attraverso i profili social.

Alessandra De Angelis incinta: "Sarà maschio"

Oggi si è tenuta la festa per il bebé in arrivo in casa D'Avanzo De Angelis. Alessandra e Emanuele che parteciparono a Temptation Island nel 2015 allargano la famiglia e presto nascerà un maschietto. Dunque un fratellino per Beatrice, Enea e Adria: dopo l'annuncio della gravidanza lo scorso 9 aprile, oggi arriva la notizia del sesso. Gli organizzatori dell'evento ha condiviso tra le stories l'esito del gender reveal: "Sarà un bellissimo maschietto".

"L'iniziale del nome sarà con la B, Beatrice ha bisogno di una doppietta" aveva raccontato l'influencer che, dopo le prime nausee, aveva già capito di essere in dolce attesa. "Dentro di me già avevo capito", le parole su Instagram a fine aprile.

La storia d'amore di Emanuele D'Avanzo e Alessandra De Angelis

Dopo la breve crisi vissuta a Temptation Island nel 2015, Emanuele D'Avanzo e Alessandra De Angelis non si sono mai più separati. Da allora hanno costruito la loro famiglia coronando il loro amore con il matrimonio, celebrato nel 2016, e dando alla luce la primogenita Beatrice nel 2017, nel 2019 Enea e nel febbraio 2021 Adria Maria. Presto arriverà un quarto componente del quale però non si conosce ancora il nome. Così Alessandra De Angelis annunciò la gravidanza: "Oggi mi hanno donato 4 margherite. Beatrice La primogenita, Enea il secondogenito ed Adrietta l’ultima. Si è aggiunto anche il papà, me ne ha consegnata un’altra. Fiore dopo fiore arriva la primavera. Ed io sono pronta a custodirne un altro nel mio pancione. Oggi sono entrata nel terzo mese. Comincia un nuovo viaggio. Non vedo l’ora di potervi raccontare ogni dettaglio. La nostra famiglia si allarga ancora. Baby 4 ti aspettiamo".