Alessandra De Angelis incinta del quarto figlio con Emanuele D’Avanzo: “Dentro di me già lo sapevo”

A cura di Gaia Martino

Alessandra De Angelis e Emanuele D'Avanzo, la coppia che partecipò a Temptation Island nel 2015, presto accoglieranno in famiglia il quarto figlio, dopo Beatrice, Enea e Adria. Lo scorso 9 aprile l'influencer ha annunciato di essere incinta: "Oggi sono entrata nel quarto mese, comincia un nuovo viaggio", le parole. Oggi con un box domande ha raccontato i dettagli della gravidanza cominciata pochi mesi fa.

Le parole di Alessandra De Angelis incinta

Alessandra De Angelis sta vivendo la quarta gravidanza: nelle ultime ore ha risposto alle curiosità dei fan. "L'iniziale del nome sarà con la B, Beatrice ha bisogno di una doppietta", le prime parole in una story. L'influencer dovrebbe partorire a novembre, con il cesareo, intanto ora sta vivendo con i disturbi dei primi mesi di gravidanza: "Non è una nausea normale la mia, ma è una fame incredibile con un post nausea. Ho già messo 4 kili e mezzo. Il ginecologo mi rimprovererà. Devo cominciare una corretta alimentazione, ho mangiato veramente di tutto". Si è accorta di essere in dolce attesa dopo aver accusato dei sintomi: "Mancavano pochi giorni all'arrivo del ciclo, i sintomi erano sempre più chiari. Seno dolente, profumi e puzze troppo forti. Dissi "Adria a mamma vieni a fare la spesa", andammo al supermercato e al ritorno comprai il test. Dentro di me già lo sapevo".

L'annuncio della quarta gravidanza

Il 9 aprile Alessandra De Angelis ha annunciato ai follower di aspettare il quarto figlio: con un video che riprende la sua famiglia, il marito Emanuele D'Avanzo e i figli, mentre le donano una margherita, ha dato la tenera notizia. "Oggi mi hanno donato 4 margherite. Beatrice La primogenita ,Enea il secondogenito ed Adrietta l’ultima. Si è aggiunto anche il papà ,me ne ha consegnata un’altra. Fiore dopo fiore arriva la primavera. Ed io sono pronta a custodirne un altro nel mio pancione. Oggi sono entrata nel terzo mese. Comincia un nuovo viaggio. Non vedo l’ora di potervi raccontare ogni dettaglio. La nostra famiglia si allarga ancora. Baby 4 ti aspettiamo", le parole. La coppia dopo la breve crisi vissuta a Temptation Island non ha trovato più ostacoli.