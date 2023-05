Stefano De Martino diventerà zio: la sorella Adelaide è incinta La sorella di Stefano De Martino Adelaide è incinta. Con un post su Instagram ha annunciato la notizia: “Auguri a me che nonostante la paura del cambiamento diventerò mamma e spero di avere la stessa forza di tutte queste donne”, le parole a corredo di una foto con la mamma e le zie.

A cura di Gaia Martino

Adelaide De Martino è incinta. La sorella di Stefano, il celebre conduttore televisivo, con un post su Instagram ha annunciato la lieta notizia. "Nonostante la paura del cambiamento diventerò mamma", le parole a corredo di una foto di famiglia con le zie e la mamma.

L'annuncio di Adelaide De Martino

"Auguri alla mia mamma che mi ha permesso di essere libera, alle mie zie che mi hanno accompagnato in ogni mia scelta, auguri alla mia nonna che ha reso possibile tutto questo e che sono sicura avrebbe gioito con me. Auguri a me che nonostante la paura del cambiamento diventerò mamma e spero di avere la stessa forza di tutte queste donne": con queste parole Adelaide De Martino ha annunciato di essere incinta. Con una foto nella quale abbraccia la sua mamma e le zie, la sorella di Stefano De Martino ha fatto sapere ai fan che presto diventerà madre.

Chi è il compagno di Adelaide De Martino e padre del bebé

Non è presente alcuna foto sul suo profilo social con il padre del bebé: dopo la relazione con Emanuele Vicorito, attore di Gomorra, Adelaide avrebbe conosciuto Diego con il quale ha deciso di mettere su famiglia. È possibile risalire alla sua identità attraverso le ultime stories pubblicate. Un'amica della De Martino ha condiviso la notizia della gravidanza taggando Adelaide e Diego Di Domenico Managment, così come si chiama la pagina. Poi, lo stesso uomo, ha scritto tra le story: "Oggi è un giorno speciale, tutte le mamme ricevono gli auguri dai propri figli. È il primo che festeggi anche tu, auguri amore mio. Sono certo che sarai una mamma straordinaria".

Stefano De Martino e Belen Rodriguez per la prima volta zii

Per la prima volta li due volti più noti della cronaca rosa, Stefano De Martino e Belen Rodriguez, diventeranno zii. Dopo le continue voci di gravidanza, poi smentite, su Cecilia Rodriguez che presto convolerà a nozze con Ignazio Moser, ci ha pensato Adelaide, la sorella di Stefano, a regalare un cuginetto a Santiago. Diventerà zio anche Davide De Martino, il fratello più piccolo, 19 anni, che da poco ha esordito come pugile.