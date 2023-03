Slitta la data del matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Ci stiamo lavorando” Cecilia Rodriguez risponde ad alcune domande dei suoi follower, che riguardano anche le future nozze con Ignazio Moser. I due, a quanto pare, dovranno spostare la data del matrimonio.

A cura di Ilaria Costabile

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser convoleranno a nozze, come hanno annunciato già qualche mese fa, eppure la data non sembra sia stata ancora bloccata. Piccoli problemi organizzativi a cui vanno incontro tutte le coppie quando si tratta di organizzare le nozze, ed è quello che racconta l'influencer rispondendo alle domande dei follower che, infatti, mostrano una certa curiosità nei confronti dell'organizzazione della coppia.

La nuova data del matrimonio

La domanda più gettonata, quindi, è proprio quella che riguarda le future nozze, visto che finora non era stato confermato nulla a riguardo, se non il fatto che, per l'appunto, si sarebbero sposati. La modella argentina, quindi, ha raccontato:

Ci stiamo lavorando, diciamo che abbiamo detto ad ottobre, ci sono dei problemi, perché la mia zia che ben conoscete, come la chiamiamo noi, la zia loquita, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro, non voglio che lei manchi, perché è una persona molto importante nella mia vita, e non può mancare e quindi niente, più avanti. Non vi preoccupate, non siate così ansiosi, tanto lo verrete a sapere.

Le parole di Francesco Moser

Sarà contento, però, Francesco Moser, padre dell'ex ciclista che in un'intervista al Corriere della Sera, ha rivelato le sue perplessità in merito ad un possibile matrimonio del figlio ad agosto: "Hanno detto che si sposano quest’anno, ma ci credo quando lo vedo. Avevano detto agosto, ma da agosto a ottobre c’è la vendemmia" ha dichiarato alla testata. Insomma, l'ex atleta, ormai dedito alla sua attività vinicola, è sempre stato piuttosto parco in fatto di commenti e dichiarazioni sulla vita sentimentale del figlio, che è cambiata dal momento in cui è entrato nella casa del Grande Fratello Vip. L'unica cosa certa è che, nonostante le continue voci di crisi che compaiono di tanto in tanto, Cecilia e Ignazio non aspettano altro che sposarsi, organizzando un matrimonio che sia perfetto.