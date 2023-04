Davide De Martino, fratello di Stefano, vince il suo primo incontro di boxe: l’emozione del padre Davide De Martino, fratello minore del conduttore e ballerino Stefano De Martino, ha vinto il suo primo match di boxe. Il padre Enrico: “Mi sono fortemente emozionato”.

A cura di Daniela Seclì

In queste ore si è tenuta la prima giornata del Campionato Regionale di Gym Boxe. Tra coloro che hanno gareggiato, anche Davide De Martino, fratello minore del conduttore e ballerino Stefano De Martino. Davide ha vinto il suo primo match ufficiale. L'emozione del padre Enrico.

Davide De Martino vince il suo primo incontro, l'emozione del padre Enrico

Davide De Martino ha messo a segno la sua prima vittoria nel campionato regionale di Sant'Anastasia in provincia di Napoli. La pagina ufficiale della Boxe Vesuviana riporta le parole del padre dello sportivo, Enrico De Martino, che purtroppo non era presente alla gara, ma ha vissuto comunque con emozione quel momento: "Non ho potuto partecipare al primo match di Davide ma anche a distanza mi sono fortemente emozionato ricordando i primi passi di Stefano nel mondo dello spettacolo". Dunque ha ricollegato i primi successi di Davide, 18 anni, al ricordo di quelli di Stefano. Un'altra soddisfazione per la famiglia De Martino.

Il fratello di Stefano De Martino debutta come pugile

Il fratello di Stefano De Martino, dunque, ha debuttato come pugile. Prima di lui, anche Stefano De Martino aveva tentato quella strada. Salvo poi abbandonarla per dedicarsi alla danza, che lo ha portato a entrare nella scuola di Amici e a costruire la carriera in televisione a cui si è dedicato in questi anni. Il Maestro Biagio Zurlo, che ha avuto modo di allenare entrambi i fratelli De Martino, si è detto felice per il traguardo raggiunto da Davide:

Leggi anche Bar Stella torna su Rai2, lo show di Stefano De Martino confermato da aprile