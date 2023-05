Chi è Diego De Domenico, fidanzato di Adelaide De Martino e padre di suo figlio Adelaide De Martino, sorella di Stefano De Martino, è incinta e il papà è Diego Di Domenico. Nipote d’arte di Enzo di Domenico, cantautore e paroliere napoletano, è un organizzatore di eventi e manager di numerosi artisti partenopei.

A cura di Redazione Spettacolo

Adelaide De Martino, sorella di Stefano De Martino, è incinta e il papà è Diego Di Domenico. Ha 34 anni, nipote d’arte di Enzo di Domenico, cantautore e paroliere napoletano, è un organizzatore di eventi e manager di numerosi artisti partenopei.

Chi è Diego Di Domenico, fidanzato di Adelaide De Martino

Diverse le collaborazioni con diversi artisti come Natale Galletta, Pino Mauro, Luca Sepe, Gigi&Ross, Elisabetta Gregoraci, Rico Femiano, Mariano Bruno e tanti altri. Alle spalle di Diego Di Domenico anche di collaborazione con la produzione del noto programma televisivo Made in Sud, che è stato un punto fisso nel curriculum per sei anni, dopo i quali ha deciso di dedicarsi completamente all'organizzazione di eventi. Dal suo profilo Instagram risulta essere già padre di una splendida bambina, avuta da una precedente relazione.

La gravidanza e il commento di Diego Di Domenico

"Auguri alla mia mamma che mi ha permesso di essere libera, alle mie zie che mi hanno accompagnato in ogni mia scelta, auguri alla mia nonna che ha reso possibile tutto questo e che sono sicura avrebbe gioito con me. Auguri a me che nonostante la paura del cambiamento diventerò mamma e spero di avere la stessa forza di tutte queste donne", ha scritto Adelaide De Martino nell'album pubblicato in occasione della festa della mamma, in cui annunciava di essere incinta.

E anche il suo fidanzato Diego Di Domenico ha celebrato la notizia sui social con una dedica: "Oggi è un giorno speciale, dove tutte le mamme ricevono gli auguri dai propri figli! È il primo anno che lo festeggi anche tu! Auguri amore mio, sono certo che sarai una mamma straordinaria".

L’anello di fidanzamento pubblicato da Adelaide

L'anello di fidanzamento e le foto su Instagram

Lo scorso gennaio era stato il settimanale Chi a svelare il fidanzamento ufficiale della coppia, che non si era del tutto nascosta sui profili social. La stessa Adelaide aveva pubblicato una storia a Natale 2022, che ritraeva la sua mano con un anello di fidanzamento, poggiata sulla spalla di Diego Di Domenico, con il quale si era poi ripresa in un video l'11 gennaio durante una vacanza a Bucarest.