Ryan Reynolds non svela sesso e nome del quarto figlio: “Ha un account Instagram privato” Ryan Reynolds racconta come ha reagito di fronte alla nascita dell’ultimogenito, quarto figlio avuto dalla moglie Blake Lively, ma mantiene il più stretto riserbo circa sesso e nome del bambino.

A cura di Stefania Rocco

Blake Lively e Ryan Reynolds salgono da tre a quattro figli senza battere ciglio. Lo ha dichiarato l’attore nel corso di una recente intervista a ET Canada. Intanto, resta impossibile tentare di strappargli qualche informazione in più a proposito dell’ultimo arrivato in famiglia. Del "nuovo acquisto", l’attore e la moglie non hanno voluto svelare né il sesso, né il nome. E nemmeno in questa occasione il divo si è sbottonato. Anzi, quando gli è stato chiesto dei suoi bambini, Reynolds si è rifugiato dietro una battuta: “Non li ho ancora conosciuti, ma sembrano fantastici. Hanno un profilo Instagram privato che seguo”. Privati, appunto. E inaccessibile al resto del mondo, per il momento.

“Passare da tre a quattro figli non è stato difficile”

L’unica concessione è arrivata quando l’attore ha ammesso le difficoltà vissute insieme alla moglie con l’arrivo della terzogenita Betty, penultima figlia avuta dalla coppia prima dell’arrivo del bambino nato a febbraio. “Insomma, da due a tre è stato un salto enorme… da tre a quattro un po’ meno”, ha concesso il divo, “Non posso parlare per mia moglie, dico solo in base a quanto ho osservato. Ma ci piace. Insomma, saremmo degli idioti a rifarlo se non ci piacesse”. “Sì, io ho tre fratelli, Blake ne ha quattro. Siamo entrambi i più giovani”, ha aggiunto l’attore parlando genericamente di famiglie numerose.

L’annuncio di Blake Livelli con una foto senza pancione

Che la coppia custodisca gelosamente la propria vita privata lo dimostra il posto con il quale Blake Lively e il marito Ryan Reynolds hanno condiviso la notizia della nascita del loro ultimogenito. Lo hanno fatto con un post che risale al 12 febbraio scorso. Il tema della foto condivisa dall’attrice non era la nascita del figlio ma il SuperBowl. Ma il fatto che l’attrice posasse senza pancione ha immediatamente reso nota la notizia della nascita.